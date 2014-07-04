阿拉木图市将加深与中国湖北省的合作关系

哈通社阿拉木图7月4日电，据阿拉木图市政府新闻办消息，阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶斯莫夫昨日会见来访哈萨克斯坦的中国湖南省省委书记、省人大常委会主任李鸿忠。

叶斯莫夫表示，阿拉木图市已与中方建立了紧密的战略合作伙伴关系。"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在今年5月对中国进行的国事访问取得了圆满成功。纳扎尔巴耶夫总统在访问期间提出了把阿拉木图市建设为‘丝绸之路'的中心的倡议。这将给两国关系注入新的活力。"他说，阿拉木图市与中国之间的贸易额在2013年增长了35%，达到55亿美元。而在今年，仅在第一季度双方贸易额就已达到6300万美元，较去年同期增长7%。

叶斯莫夫指出，阿拉木图市正在努力发展旅游业，为此市政府也出台了鼓励发展旅游业的许多优惠政策。哈萨克斯坦和中国将在2017年互办旅游年，阿拉木图也将在这一年举办冬季世界大学生运动会。哈萨克斯坦欢迎中方企业来哈投资旅游业，共同开发商机，阿拉木图市人民欢迎中国游客前来观光"苹果之城"。

李鸿忠表示，我们来访阿拉木图市的重要任务之一就是继续加深双方合作关系。中方高度评价中哈合作关系，并且注重与阿拉木图市的交流。中方愿与哈方加强在经贸、旅游和教育等领域的合作。

双方就进一步加深阿拉木图市与湖北省各领域的合作关系达成共识。