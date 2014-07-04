美国今日将迎接独立日

哈通社阿斯塔纳7月4日电，美国今天将迎来一年一度的独立日。美国独立日（英语：Independence Day）是为纪念在1776年7月4日于大陆会议中宣佈独立宣言所成立的节日。这一天是美国宣布从大不列颠王国宣告独立的日子，故独立日也是美国的国庆日。

在7月4日这一天，美国会举办许多活动，其中最重要的就是敲响位于费城的自由钟。在各地也会举会各项庆祝活动，像是放烟火、花车游行、节庆游行、烧烤、野餐、举办音乐会、棒球赛、以及家庭聚会等。

独立日这天，美国的第一大传统便是放烟火，每年美国要从中国进口超过2.036亿美元的烟花。2013年，中国向美国出口2.13亿美观的烟火，总重量超过1.81亿磅，数量之庞大实在让人惊讶。

另外，烧烤（BBQ）也是美国人庆祝的另一种方式，烧烤的轻烟伴着微风阵阵飘香，好不惬意。2013年，美国共生产了超过410亿吨牛肉和310亿吨猪肉，其中牛肉的四分之一来自德克萨斯州和内布拉斯加州，猪肉有三分之一来自于爱荷华州。

如今，独立日不仅仅是美国的传统，自1912年，丹麦也将独立日定为法定假日。1912年，一群丹麦籍美国人购买了200亩土地用以与家人与其他美国侨民庆祝节日，之后他们将购买来的土地捐赠给国家并建立的丹麦国家公园，这是丹麦首个国家公园。自此以后，每年的这一天，人们都会购买食物，在公园里举行各式各样的庆祝活动。根据国际商业时报，不仅丹麦，如今英国、挪威、葡萄牙和瑞典都有相应的活动庆祝独立日。