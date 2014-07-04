中国应急调伊犁河水今入哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳7月4日电，据中国水利部网站消息，当地时间7月4日9时，中国新疆伊犁河干流三道河子水文站流量达到290立方米每秒，比应急调水前增加了215立方米每秒。这是应哈萨克斯坦请求，中方实施的新疆伊犁河应急调水的措施，水流将有效地缓解哈萨克斯坦伊犁河下游的旱情。

据悉，今春以来，伊犁河流域降雨和河道来水较常年明显偏少，干旱严重。2014年4月下旬以来，伊犁河流域降雨显著偏少，5、6月份流域降雨量较常年偏少60%。受此影响，伊犁河流域今年5月份以来河道来水量较常年同期偏少50%，伊犁河干流三道河子水文站流量比多年同期偏少63％，为该站有实测资料以来同期最小值。7月1日三道河子流量仅为75立方米每秒。受降雨和河道来水显著偏少影响，处于伊犁河流域的新疆自治区伊犁地区旱情严重，处于伊犁河流域的哈萨克斯坦部分地区也发生严重旱情。哈萨克斯坦请求中国调剂下泄水量，缓解哈方旱情。

经研究，中方决定，动用水库蓄水，自6月30日10:00起，加大中方境内伊犁河流域吉林台水库、卡甫其海水库的下泄流量，保证伊犁河三道河子水文站流量在原来流量基础上增大200立方米每秒左右，持续10天，支持哈方用水需求，缓解哈方旱情。

哈中两国之间有着长达1500多公里的共同边界，互为友好邻邦，山水相连，唇齿相依，伊犁河流域哈萨克斯坦部分地区发生的严重旱情，中国人民感同身受。近年来，哈中全面战略伙伴关系持续稳定发展，取得了丰硕成果。两国高层交往频繁，政治上高度互信，各领域务实合作不断扩大。为促进双方良好合作关系进一步全面发展，中方在自身面临严重旱情的情况下，愿尽最大努力，采取一切可能措施，支持哈方用水需求，缓解了哈萨克斯坦旱情。