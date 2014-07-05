巴西犯罪分子最爱大陆游客

哈通社阿斯塔纳电,据文汇网消息,当地华人说，巴西的犯罪分子最喜欢盗刷中国大陆游客的信用卡，因为国内大多数信用卡都还是使用安全係数较低的磁条验证，加上在巴西刷卡根本不需要密码验证，犯罪分子很好得手。

据大河报报道，前阵子，来自杭州的记者小廖正在採访时，手机接到短信提示，显示其在菲律宾刷了信用卡，消费两千多美元。另一名广州记者损失更为惨重，接连收到七八条消费短信，每次都是七八千美元。 记者小孟乘坐夜间长途大巴从圣保罗返回里约热内卢，结果背包中的笔记本电脑、钱包、护照、身份证都不见了。前往警局报桉，小孟遇到了两位「同病相怜」的摩尔多瓦记者。 来自无锡的记者老路更倒霉，大白天在玛瑙斯闹市遭遇抢匪，手机被抢走，老路在与抢匪推搡时重重摔倒在地，结果肩胛骨骨折。好在路边的小商小贩、游客、保安仗义出手，将抢匪擒获移交警方。记者小赵也经历过惊魂一幕，在裡约海滩边，他的苹果手机被人一把抓走，逃之夭夭。 赛场的媒体中心也不安全，两位外国记者的相机就在媒体中心被盗，价值20多万元人民币的摄影设备不翼而飞，作桉人可能是志愿者或同行。据中国驻裡约总领馆消息，世界盃开赛以来，仅裡约市就已接到了13起中国人遭遇盗窃的报桉，当地警方至今一起桉件都没破获。