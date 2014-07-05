美银：美国超越沙特和俄罗斯成为最大产油国

哈通社阿斯塔纳7月5日电，据华尔街见闻报道，美国昨天公布的5月进出口数据显示，美国日均原油进口创18年新低，体现了美国产油的雄厚"家底"。美国银行近日报告预计，页岩开采技术革命已经使美国成为全球最大产油国，连沙特和俄罗斯都甘拜下风。

2010年，美国就已经是全球最大天然气生产国。美银报告估计，今年上半年，美国的原油和液化天然气产量已经超过其他国家。美国商务部最近批准国产凝析油出口的决定使外界猜测，美国可能就此放开长达四十年的原油出口禁令。

美银大宗商品研究负责人Francisco Blanch在报告中写道："美国现在是全球生产石油与天然气的佼佼者。美国的页岩革命近些年已经改变了国内乃至全球经济。能源价格低是美国经济的重要优势。"

美国德克萨斯州和北达科他州采用水力压裂法开采页岩油气，过去七年美国天然气产量年年创新高。但由于出口禁令限制，美国基准油价WTI原油价格上涨乏力。美国产量增长的同时，全球其他地区产量不及预期，国际油价居高不下。WTI原油价格比欧洲的布伦特原油价格每桶低约7美元。

今年伊拉克国内战火不绝，极端武装分子为首的恐怖组织ISIL在伊拉克北部地区屡屡攻打战略要地。伊拉克是石油输出国组织欧佩克（OPEC）内部仅次于沙特的第二大产油国，伊北部战乱令外界担忧，伊石油主要产地南部地区的供应也会受干扰。

而中东地区利比亚的石油出口已经因国内反政府示威受到干扰，尼日利亚的产油量早就因为国内偷窃和蓄意破坏猖獗大受影响。

昨日，利比亚国有石油企业National Oil Corp.的发言人说，在政府从反叛势力手中夺回东部两个运油港口的控制权后，利比亚将尽快恢复出口。

石油策略师Julian Lee在为彭博做分析报告时预计，如果利比亚供应恢复限制了沙特石油的需求，美国就会在今后几个月巩固全球头号产油国的地位。