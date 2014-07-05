华人在西班牙一年能往中国汇多少钱
一年允许汇款的金额数量 一年的总汇款金额会根据汇款人的身份不同而有所差异，如果汇款人是老板，要分是包税（MODULOS）老板、做发票老板（ESTIMACIONDIRECTA）还是公司老板（EMPRESARIO）。 西班牙法律规定，如果是包税的老板，其每年的汇款金额不得超过45万欧元，而如果是做帐或公司老板则无数额上限。作为工人汇款则也无汇款金额限制。但是需要注意的是无论你是老板还是员工，你所汇的金额必须要与你的收入相符，打个比方，一位华人同胞开店，年收入是2万欧元，但是他最近一年当中累积汇出去20万欧元，这样就完全不符合他的收入水平了，换句话说，其余的18万欧元没有办法证明是合法收入。又比如一位公司职员，月收入1500欧元，他每月往中国汇款800欧元，这种情况是合理且合法的，因为其汇款金额在其工资金额之下，可以证明这是其收入的一部分。 汇钱时是否需要做汇款申报 在通过银行或其他金融机构的汇款，银行有义务和责任将我们汇出的每一笔资金上报给税务局的，所以汇款人本人无需作其他申报。 携带现金出入境 大家如果要携带现金出入境，那么一定要知道，西班牙法律规定，不可携带1万欧元或者以上的现金出入海关，包括所有携带的各国货币、支票、证券等，携带超过1万以上现金者必须通过S1表格提前向税务局申报。 如何证明我的年收入 每年5月到6月份的个人所得税申报，也就是大家熟悉的做DECLARACION DE LA RENTA。这份个人所得税申报中反映了一个纳税人的工作收入，经济活动收入/亏损，股份证券收入/亏损，不动产，银行贷款，银行利息等等，根据以上的各类收入，计算得出纳税人的总收入。 包税的客户如何能够证明实际年收入 在西班牙的很多华人侨胞是个体老板，而且选择了包税（MODULO）的报税模式，包税意味着纳税人的商业活动收入是固定算出的，根据店面的面积、行业、用电量以及所用的工人计算出来的，不以实际的盈亏计算税额。这种情况下如果纳税人的实际收入高于其估算出来的收入时，就不能用RENTA来证明收入了，那么这种情况就要提供纳税人的买、卖发票来证明其实际的收入。换句话说如果一个包税的老板有足够的买货和卖货发票，证明个人的收入情况，而汇款不超过45万都是可以的。 （本文摘自： 欧浪网 ）