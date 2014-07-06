卡米拉提离婚 查尔斯无权无女人

哈通社阿斯塔纳电，据文汇网消息，查尔斯王子和她的第二任妻子卡米拉•帕克•鲍尔斯开始了离婚诉讼。而提出离婚的则是王妃。她在九年的婚姻生活之后提出解除婚约并要求2亿英镑的补偿金。关于此事《环球》杂志已有披露。

据中国网消息，在上世纪末，当查尔斯王子和卡米拉的关系开始为人所知时，他们遭到了数百万英国人的抨击。在白金汉宫，这件"动摇了君主制根基"的丑闻引起了众怒。

在经历了同戴安娜王妃的离婚，以及1997年发生在她身上的悲剧之后，有人甚至向王位继承人丢石头。据说，是他导致的前妻的去世。而卡米拉遭到的谴责更多。甚至有报纸称她为"罗特维尔犬"，而这正是戴安娜给自己的婚姻破坏者起的外号。她们一直被拿来作比较-当然是对卡米拉不利的。一个是个大美女，"面色白裡透红"，比任何一个模特都纯洁。另外一个则身材矮壮，没有女人味，更容易被想像出现在厨房裡，而不是公共场合。除此之外，卡米拉比戴安娜大14岁，比查尔斯王子还要大将近两岁。

虽然如此，但是在2005年查尔斯王子同卡米拉结婚之后，夫妇二人一直为赢得英格兰民众的好感而努力。在所有的场合他们都一起出现，手牵着手，深情对望着彼此。不久之前，在爱斯科赛马会的第二天我还看到过他们这个样子。王妃身着白色，而查尔斯身穿灰色西服，头戴大礼帽。他们愉快地对彼此微笑，在表面上完全无法预知这场风暴。

同时，《国际财经时报》还确信，好像近些年他们的关系不断地恶化。查尔斯据说很不满妻子对酒的迷恋。他们经常吵架，还差一点没打起来。现在卡米拉威胁说，如果得不到补偿金，她就会向全世界披露皇室秘密。在经历了同王子三十年的相识和九年的婚姻之后，她自然知道他不少的秘密。

据说，女王对儿媳妇的行为感到非常愤怒，称她的要求是"可耻的"，并宣称"一个便士都不愿意给她"。

难道康沃尔公爵夫人真的准备好在自己66岁时成为一个讹诈者吗?读到这裡，你会不由自主地回想起有关王室的各种谣言。因此我第一件事就是给白金汉宫新闻办打电话。然而我听得的回答毫无疑问自然是"我们对此不发表任何评论」。

一个能够很好地得到白金汉宫消息的《卫报》的同事说，"查尔斯是个时运不济的人。都已经退休了还是无论如何等不到王权。而他同女人们之间真是见鬼。"