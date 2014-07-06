哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报报道说，这对政治夫妻通过"举办活动、有偿演说和推广他们政治、政策目标的组织网络"筹得上述资金。

报道认为，如果希拉里参选总统，民主党阵营将在她丈夫比尔•克林顿卸任总统后，首度赢回行业捐赠者。

尽管共和党最终也能筹得数额差不多的款项，但他们担心希拉里可能在总统选举初期即获得独占鳌头的资金优势。

共和党总统选举筹款人里克•霍尔特说："‘克林顿公司'将成为美国有史以来最强大的民主党筹款机器......这当然令人担心。"

报道说，克林顿夫妇已从所有渠道筹款20亿至30亿美元。这些渠道包括个人、企业、外国政府等。

"哭穷"已成往事

至于克林顿夫妇的个人财富，希拉里曾在电视节目中公开"哭穷"。

6月上旬，希拉里在美国广播公司《早安美国》的访谈节目中说，为支付克林顿性丑闻法律诉讼的费用，她和克林顿2001年离开白宫时大约欠债1200万美元，可谓身无分文，因此她"对普通美国百姓的疾苦感同身受"。

《华尔街日报》报道，克林顿夫妇的钱包已经重新鼓起。据希拉里任国务卿时期出示的最近期财产申报情况，克林顿夫妇2012年年底的身家介于500万美元至2550万美元之间。

政府未要求他们提供财产的准确数字。