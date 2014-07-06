乌克兰东部亲俄武装受挫后重新集结

哈通社阿斯塔纳7月6日电，据BBC报道，乌克兰政府军进攻亲俄罗斯分离主义者并且夺回了一些他们占领的据点后，亲俄分离主义者在顿涅茨克重新集结。

乌克兰总统波罗申科说，周六从反叛手中夺回了在斯洛维扬斯克的据点具有"巨大的象征意义"。不过他警告说，现在庆祝还为时过早。 尽管最近受挫，但是亲俄反叛仍然占据着乌克兰东部的杜涅茨克、卢干斯科和其他关键地区。 斯洛维扬斯克被认为是反叛武装的一个重要据点，也是新近宣布独立的杜涅茨克人民共和国的军事中心。 周六在反叛武装离开斯洛维扬斯克后，乌克兰部队在市政大楼上升起了乌克兰国旗。在之前的夜晚战斗期间有过大量迫击炮轰击。 "战术撤退" 乌克兰总统波罗申科说，部队已经从"恐怖主义手中解放了斯洛维扬斯克"，那是打击武装分子的战斗的转折点。 反叛武装说，他们实行"战术撤退"在东部地区的主要城市顿涅茨克集结。 乌克兰内政部长阿瓦科夫说，一些反叛分子投降，还有一些人试图混入平民逃走。 不过一些留下来的反叛在向名为Horlivka的城镇移动，这些人在道路上遭到政府军队的阻拦。 今年4月在乌克兰东部分离主义者宣布在顿涅茨克和卢干斯克地区成立独立的共和国。本周早些时候，乌克兰政府宣布重新夺回了该地区2/3的地区。