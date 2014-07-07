经济分析：俄罗斯天然气能否借道中国输往印度？

哈通社阿斯塔纳7月6日电，据《透视俄罗斯》报道，印度希望俄罗斯将要修建的俄中天然气管道能延伸到本国。俄能源部对这一想法感兴趣，但专家认为印度只能寄希望于从俄罗斯获得液化天然气。

据印度《金融快报》报道，印度领导人希望能就将俄罗斯拟建设的俄中天然气管道延伸到中印边境的问题举行会谈，该会谈可能会在今年的金砖国家峰会期间举行。另一个方案则是经过动荡的阿富汗和巴基斯坦，沿土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（土阿巴印）管道输气。俄罗斯专家和能源部官员认为，两个方案在经济合理性上均不如液化天然气出口。

印度急需进口俄天然气

对印度来说，获得稳定的俄罗斯管道天然气供应的好处显而易见。扩大石油和天然气的供应来源有利于满足该国不断增长的能源需求。印度每年天然气需求量约为510亿立方米（2013年）。与此同时，其国内开采量只能满足60%的需求。此外，俄自然垄断研究所的阿尔卡季•沙弗兰（Arkady Shafran）指出："预计到2035年其天然气进口量将扩大近5倍。因此（俄）可将印度视为新的销售市场，但前提条件是资本开支不能太大。"Investcafe公司的格里高利•比尔格（Grigory Birg）指出："毫无疑问，通往印度的天然气管道能保证俄罗斯在该国不断增长的天然气市场上获得份额。管道天然气比昂贵的LNG更有竞争力。这有利于俄罗斯天然气的销售市场多元化。"

专家们认为，修建从俄罗斯到印度的天然气管道可以有多条路线选择。建设"西伯利亚力量"天然气管道支线并不划算（事实上也不可行），原因有多个，包括造价昂贵、运距长、运输时间久等，因为其首先要在中国境内延绵数千公里，然后经过世界上海拔最高的西藏和喜马拉雅山地区到达中印边境。至于经过阿尔泰地区的天然气管道，则其建设目前还只是俄中双方的远期规划并且也面临相同的问题--要通过复杂的阿尔泰山区后通往西藏。因此，专家一致认为，土阿巴印管道更为现实。

俄罗斯能源部新闻局人士说："能源部正密切关注土阿巴印项目。遗憾的是，当地的风险因素特别是军事政治风险使俄罗斯目前很难参与其实施。"专家们还注意到，该管道将要经过的阿富汗和巴基斯坦局势不稳使该项目具有更多风险。"现在谈论该项目对俄罗斯利益几何为时过早。我们尚未从经济性角度对此问题进行案例分析。此外，我们还须听取中国同行持何立场。"俄能源部人士说。与此同时，俄能源部还指出，从俄罗斯碳氢能源出口路线多元化角度看，将天然气管道延伸至印度的想法值得关注。

俄倾向于对印液化天然气出口

俄能源部人士认为，当前条件下销售LNG是替代陆上线路的不错选择。这方面的前景非常光明，目前已经有了一些具体成果。例如，俄气公司将根据与印度GAIL公司签署的合同在20年内每年向印度提供250万吨LNG。"结合印度对天然气的巨大需求潜力，特别是在发电和化肥生产领域的需求，在俄罗斯国内启动的新项目（波罗的海LNG厂和符拉迪沃斯托克LNG厂）将使俄气在对印供气领域的伙伴关系成为特殊的战略合作伙伴关系，并完全符合俄印两国的长期利益"，俄能源部代表最后说，"我们最好集中精力发展面向印度出口的LNG项目"。

Alpari公司分析师安娜•科科列娃（Anna Kokoreva）对能源部的看法表示认同，认为俄罗斯可通过出口LNG满足印度三分之一的天然气需求。阿尔卡季•沙弗兰则认为，发挥俄印之间的天然气贸易潜力，最现实的选择在于加快建设位于远东地区的天然气处理项目或开发萨哈林天然气田对印出口LNG。