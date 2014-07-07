谷歌联合创始人：无人驾驶汽车将取代私家车

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据外媒报道，谷歌联合创始人谢尔盖•布林(Sergey Brin)接受风险投资家维诺德•科斯拉(Vinod Khosla)采访时，阐述了他对未来无人驾驶汽车的设想，并认为私家车将变得没有必要。

布林认为，当今世界有很多亟待解决的问题，而该公司的无人驾驶汽车就希望解决其中的一个问题。 虽然很多人认为，这只是工程师的一个大胆设想，可能会在现实世界中面临巨大障碍，但布林却表示，该公司对此十分严肃。"我希望这可以改变全世界的交通，并降低私家车的需求，减少停车位的需求，降低拥堵。"他说。 在布林看来，私家车完全没有效率。他所畅想的未来是："有了无人驾驶汽车，你对车位的需求就会减少，因为你们不需要一人一辆车。每当你由需要时，汽车就会出现在你面前。你还可以大幅增加道路利用率。虽然我们尚未实现这一点，但很多人都曾经模拟过这种状况。它们可以像火车一样串联起来，速度很快，而且甚至有可能远高于高速公司路的速度。。" 布林还表示，未来的汽车或许没有方向盘，也没有油门和刹车踏板，座位也有可能是面对面的。他认为，传统的汽车布局对无人驾驶汽车来说不够理想。