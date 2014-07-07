内马尔受伤让巴西球迷不安 受关注度远超过梅西

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据外媒报道，即使伤别世界杯，内马尔也是巴西球迷心中的国家英雄。内马尔在家人的陪伴下，回到了自己在圣保罗的家中。而令人意外的是，搭载内马尔的救护车还未到，巴西小天王的家外就已未满了大量的球迷。

内马尔的受伤也惊动了足协主席马林，当日，马林也驱车前往医院慰问内马尔，并向他告别。内马尔则与巴西队驻地的国家队队友告别，并返回了自己在圣保罗的家，这是内马尔效力圣保罗期间自己与父母的住处。

内马尔伤了，巴西内伤了。 在巴西头号球星在与哥伦比亚一战中痛苦离场后，可以看出巴西人对内马尔的万千宠爱。内马尔告别世界杯，对巴西人来说，这感觉，就像夏天夺走了你的小风扇，寒冬霸占你的小火炉。 在巴西阿根廷与比利时的四分之决赛直播，内马尔被巴西当地电视台主播提及的次数比梅西还要多。梅西被放倒，电视说到了"内马尔受伤"；阿根廷进攻不力，电视里还是传出内马尔的名字。比赛间隙，电视镜头迅速转到了内马尔出院的镜头画面；赛后，转播画面立刻切到了内马尔向全国观众致谢的短片。 半决赛，巴西队将遭遇德国，或许正是这种威胁，加上内马尔受伤，让巴西球迷感到了一丝不安，不仅电视主播有了"内马尔复读机症"，所有的巴西球迷都滋生了一种"强队嫉妒病"。荷兰队与哥斯达黎加的比赛里，巴西有些老球迷成了坚定的哥队支持者，每当哥斯达黎加发动攻势时，都会兴奋地拍着桌子；而斯内德两次射中门框，巴西球迷们笑得比谁都开心。