典故：新船命名下水仪式为何要摔香槟？

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据BBC中文网报道，此次英国女王在命名新建成的"女王伊丽莎白"号航母的仪式上，破例在船头摔威士忌、而不是传统的香槟来庆祝。

但"摔香槟"的规矩来自百年前的维多利亚女王。

1891年，当英国维多利亚女王在主持"皇家亚瑟"号战舰建成下水时，她用砸碎一瓶香槟以示庆祝。这也是酒被用到这类场合的头一回。

英国国家航海博物馆的讲解员格雷夫斯(John Graves)说："战舰落成本身就非常荣耀，再以皇家命名，所以这种场合用香槟是再合适不过的了。但在此之前，人们也用过其它葡萄酒。"

通常，舰船下水总要举办仪式来庆祝：古代巴比伦人宰牛，而古代的北欧海盗们用杀死奴隶的方式来告慰海神。

到了15世纪，这种场合普遍使用的是葡萄酒。国王的使者会喝一高脚杯葡萄酒，再将一部分酒洒在甲板上，最后把酒杯扔到船外。

格里夫斯说："这么说起来，摔碎一瓶子酒的方式会更省钱。"

他说："18世纪的时候，英国皇家海军建成了很多艘战舰。要是每次都扔掉一支银质的高脚杯，这成本也太贵了。所以，后来人们就用摔整瓶酒来替代了。"

格里夫斯特别说："不过，红酒的颜色有些像好几个世纪前残留下来的血迹，所以，香槟就看起来更合适。香槟能带来欢庆的气氛，而且也在葡萄酒里，也最有贵族气质。"

美国人似乎以前更青睐用威士忌酒来启动舰船下水。1845年建成的"普林斯顿"号和1843年建成的"拉利坦"号下水时，都用的是威士忌酒。

现在，但凡舰船举办下水仪式时，摔香槟已成为不变的"老规矩"。不过，格里夫斯倒还想出了一个替代香槟的"新招儿"。

他说："我跟很多造船厂家说，是不是能用西班牙卡瓦地区生产的起泡葡萄酒来替换香槟？这不仅更便宜，而且卡瓦起泡酒的沫子更多，视觉效果也更好。"