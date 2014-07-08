韩国土耳其就自贸协定服务投资协定达成协议

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据人民网援引韩联社消息，韩国产业通商资源部7日表示，韩国-土耳其自由贸易协定（FTA）中有关服务投资协定的第七轮谈判从6月30日到本月4日在首尔举行。双方就服务投资协定中存在意见分歧的部分事项达成了协议。韩国是土耳其签订包括服务投资协定在内的框架性自贸协定的第一个国家。

消息称，在服务领域，这次双方达成协议的市场开放范围大于世贸组织多哈回合谈判（DDA）达成一致的开放范围。据此，土耳其将向韩国进一步开放建设、文化、环境服务等18个领域。这是土耳其首次向其他国家开放服务市场。此外，两国还将互换金融信息，并允许具有本科学历的进修生自由往来对方国家。在投资领域，双方决定采用"负面清单自由化"方式，向投资商提供与本国企业同等的待遇或最惠国待遇，并引进投资者与国家诉讼制度（ISD）。

消息还称，韩土自由贸易协定由基本协定、货物贸易协定和服务投资协定构成。其中的基本协定和货物贸易协定已于去年5月1日生效。韩国和土耳其将于下半年草签此次达成协议的FTA服务投资协定，明年上半年正式签署。最后获得两国国会批准后，韩土FTA服务投资协定将正式生效。

韩联社列举数据称，2013年韩国对土耳其出口额达到56.6亿美元，同比增加24.3%，进口总额达到6.9亿美元，同比增加2.9%，实现49.7亿美元贸易顺差。