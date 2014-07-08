俄罗斯法令禁止穿蕾丝内裤和高跟鞋

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据中国网援引法国《 费加罗报 》网站报道，俄罗斯抑制性的法律文件在社会上引起了极大的反应，尤其是在社交网站上，该现象尤为突出。

越来越多有争议性的立法提案在俄罗斯议会杜马（Douma）上被确立，尽管许多的俄罗斯民众认为这些法律是毫无意义的。

40岁以下的女性禁止吸烟，使用外来语言会受到罚款，禁止穿蕾丝内裤......在最近几个月，俄罗斯的疯狂法律提案在不断地增加。面对杜马通过的这些法律，很多的俄罗斯人都感到很困惑。俄罗斯17岁的年轻女孩Elizaveta Krasnopevtseva在接受法新社（AFP）的采访时表示："当我听到国家可能会禁止穿运动鞋和高跟鞋时，我都惊呆了。"6月中旬，国会议员Oleg Mikheïev提出来一个新的法案，要求制鞋厂商限制高跟鞋的最大高度，强制性地规定高跟鞋的高度，同时也禁止穿平底鞋。Oleg议员认为："高跟鞋，运动鞋，芭蕾舞和鹿皮鞋都对健康有害。"年轻的女孩Moscovite愤怒地表示："我认为白痴也不可能会达到这样的水平，我们不能够禁止民众做这样的事情。"

然而，许多有争议性的法律法规都被认可了。俄罗斯总统普京签署了一项法律，从七月份起，禁止电视节目、电影和媒体使用脏话。在2月，政府下了一道禁令，禁止穿蕾丝内裤，这激起了民众的嘲讽和强烈的抗议。社会党议员 Ivan Nikitchouk，还大力捍卫了他的法案--禁止40岁以下的女性吸烟，或者是向14岁以下的儿童提供香烟。伊万议员解释说："我们并不想禁止的一切。我们要的是保证下一代的健康。"自由民主党议员，极端民族主义者Mikhaïl Degtiarev表示：" 如果人们被允许为所欲为，我们将有可能回到石器时代。"他建议禁令外国血统。

"普京的特立独行"

上周，女性警察的制服也产生了巨大的争议。因为警察已经习惯于缩短其官方裙子的长度，俄内务部已决定推出一项改革。政府准备采取各项强制性的措施，包括限制裙子的长度。除了穿着统一的制服，当穿着便衣或者是起皱的衣服时，都将会受到训斥。

Elena Mizoulina 议员的"雷人"法律提案

在已知的众多有争议的立法议员中，其中有一个议员特别地引起媒体的关注--Elena Mizoulina，杜马家族委员会的主席。他提出，在那些容许同性婚姻合法化的国家，禁止那些同性恋夫妇或者是单身人士收养俄罗斯儿童，在此前，该议会曾提出禁止堕胎的法律。民众曾经在网络上发出一份请愿书反对该提案，超过10万人在上面签名。网上的言论显示："这已经不是什么秘密了，Elena Mizoulina提出了众多非常荒唐的法律。"其中一个网名还表示："我们要求卫生署的专家们最好来检查自己的心理是否健康。"

分析人士表示：事实上，议员的权利很小，他们的法律提案需要经由议会提出讨论，然后由克里姆林宫或政府来决定。议员 Moskovskiï表示："国会议员提出荒唐的议案，有时候是为了在克里姆林宫突出自己，让选民的眼睛能够注意到自己。"独立分析师Dmitri Orechkine表示："国会议员不是疯子或精神病患者，他们只是试图让政府系统更加地完善，也就是说不要辜负普京对他们的期望。"Moskovskïi Komsomolets讥讽道："唯一的希望是，克里姆林宫在将来会失去耐心，那杜马将通过一项法律，禁止议员在提交任何的提案。"