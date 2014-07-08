默克尔谈双重间谍事件：美国破坏两国信任

哈通社阿桑坦7月8日电，据中新社报道，正在中国访问的德国总理默克尔终于打破沉默，于7日通过政府发言人对新近曝光的双重间谍案表示，这起间谍事件破坏了两国之间的信任。

德国联邦检查处上周以涉嫌向美国提供情报为由，逮捕了一名31岁联邦情报局雇员，目前尚在调查阶段。默克尔说，此事如获证实，"涉及到的是一桩严重的事件"，这种行为和两国彼此信任的合作关系背道而驰。

政府高层在对间谍案震惊之余纷纷发表看法。内政部长德迈齐埃对媒体称，到目前为止，德国对北约国家从未从事过有关情报活动。未来该国安全机构亟需360度视角，今后也应对美国进行监督，并不排除调查友邦国家如英、法的对德情报活动。

外长施施泰因迈尔对美国发出更严厉指责，表示间谍事件"不是一个在议事日程上可以忽略的、政治上的小事"，要求美国配合该国对间谍事件进行彻底调查。

一年前，在"棱镜门"事件曝光之后，德国反间谍机构专家曾建议对友邦国家在德情报活动进行观察，但被政府方面否决，原因是德美两国在对情报的搜集过程中合作密切，没有美国的协助，德国在很多事件上调查无力。

美国前国务卿希拉里•克林顿正在德国为出书做宣传。6日在德国电视一台的访谈节目中，希拉里谈到美国对德间谍问题时表示，自9/11事件之后，美国对安全机构赋予了极大的权利，承认有些事情有些失控。

希拉里•克林顿并对《明镜》周刊说，现在应该彻底解释一下德国和美国之间情报合作的底线。"我们两国都需要这个合作关系，双方之间不能一直有怀疑"。不过，对于美国情报工作是否应该有禁区的问题，希拉里却认为，不能一概而论，关键要看是否涉及到国家利益。"美国绝对不可能签订互不搞间谍条约，和任何国家都不会这么做，不会和你们(德国)，不会和英国或者加拿大。但这不能说明我们不会和其它国家解释间谍活动的界限"。