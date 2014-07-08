我们的世界级战略家—纳扎尔巴耶夫

哈通社阿斯塔纳电，以阿尔法拉比命名的哈萨克国立大学校长哈里穆•木坛诺夫在阿斯塔纳建都16周年之际，专为哈通社撰写文章，高度评价了纳扎尔巴耶夫总统超凡的领导艺术和雄才大略。

他在文章中这样写到："自从摆脱独立之初的各种困境之后，哈萨克斯经济社会突飞猛进，各项事业不断取得新成绩。如今哈萨克斯坦已成为后苏联国家中经济发展最快的国家之一。居民的生活水平便能证明这一点，数据更为直观--许多经济发达的国家为之羡慕：工资增长了6至7倍，平均养老金增加了3至4倍。哈萨克最近10年的经济增长速度已进入世界前三强之列，"新兴市场发展预测"报告得出的结论，经济增长速度最快的是卡塔尔，其次是中国（含香港）和哈萨克斯坦。经预测在2015年，我国人均GDP会超过1.6万美元。显然，国家的稳定和繁荣在很大程度上保障了人民的生活富裕。哈萨克斯坦已步入世界上最具竞争力和发展最快的50个国家行列。 外国分析师认为，哈萨克斯坦已成为后苏联国家中政治最稳定的国家，并将这一政治稳定的模式称之为"哈萨克斯坦模式"。纳扎尔巴耶夫从前苏联旧的经济废墟上，领导哈萨克斯坦逐步走向经济发展的快车道。在独立之初，他敏锐深刻地把握住了哈萨克斯坦社会的历史、文化、政治特点和时代的脉搏，他找到了当时哈萨克斯坦民众的现实需求，抓住了哈萨克斯坦经济社会问题的大本大源，并且以极其坚忍不拔的意志力排除一切困难和阻力，苦心经营，将一个独立之初经济频于崩溃边缘、社会黑暗、政治腐败的国家发展为一个独联体第二大经济体，综合国力仅次于俄罗斯的中高收入国家。可以说，哈萨克斯坦自独立之日起，运气就极佳，因为最具创造力、感召力、凝聚力的战略家肩负起了国家发展的重任。哈萨克斯坦独立之初，纳扎尔巴耶夫站在时代和战略的高度，深刻把握世情国情做出了一系列关乎国家前途命运的大胆决策。现在回头看，当时解决的都是关系哈萨克斯坦摆脱困境和发展的现实课题。 正因为纳扎尔巴耶夫总统的英民领导，同独联体其它国家相比，哈萨克斯坦民众少走了许多弯路。 哈萨克斯坦不仅实现了经济的高速发展，还高质量地克服了一个刚刚获得独立的国家必经的各种艰难险阻。纳扎尔巴耶夫指出，只有经济发达的国家才会制定经济发展的长远规划，在这一思想的推动下，他亲自领导和制定了哈萨克斯坦2050发展战略。战略的最终目的是将哈萨克斯坦带入全球发达的30国行列，这是永恒哈萨克斯坦的伟大计划，是国家发展进入全新时代的见证，是纳扎尔巴耶夫总统为哈萨克斯坦的未来描绘出的宏伟蓝图。 目前，哈萨克斯坦已达到国际认可的新水准。哈萨克斯坦担任2010年欧洲安全与合作组织主席国和正在积极竞选中的联合国安理会2017年至2018年度非常任理事国便是有力证明。2011年，哈萨克斯坦成功主持召开了伊斯兰合作组织第38届外长会议。作为这一权威组织的主席国，哈萨克斯坦有效解决了伊斯兰社会的迫切问题，将这些问题与西方世界的价值观紧密联系在一起，同时拉近东西方的利益，推进文明对话的进程。必须指出另一个重要的事实，哈萨克斯坦被认为是独联体中最杰出的国家。在世界银行和国际金融组织公布的2014年全球经商环境报告中，哈萨克斯坦跻身于世界经商环境最好的国家前50位。 早在1994年纳扎尔巴耶夫总统就以卓越的远见提出了成立欧亚经济联盟的倡议，纳扎尔巴耶夫的这一倡议在2014年5月29日得以实现。哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯在这一天签署了成立欧亚经济联盟的条约。 签约的三国将保证商品、服务、资金和劳动力的自由流动。此外，三国将在能源、工业、农业和运输四个重要经济部门，实施协商一致政策， 欧亚经济联盟将在独联体国家内形成1.7亿人的巨大市场。该市场将成为新型强大的经济发展中心。在签署这一条约后，纳扎尔巴耶夫指出，俄、白、哈三国未来一体化潜力巨大。到2030年，一体化将给三国额外创造9000亿美元的国内生产总值。 俄罗斯总统普京在提及欧亚经济联盟成立过程时强调指出， 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫为联盟的成立付出了辛勤的劳动，纳扎尔巴耶夫关于建立欧亚经济联盟倡议的实现具有"跨时代意义"。普京称，纳扎尔巴耶夫是一名富有智慧和经验丰富的政治家，不仅受到国人的尊重，在国际上也有影响力。 纳扎尔巴耶夫不仅为哈萨克斯坦民众利益着想，时常还为欧亚经济前景着想。纳扎尔巴耶夫自身的雄才大略和人格魅力促使了欧亚经济联盟历经20年，终于从设想变为现实。哈萨克斯坦也成为该联盟的核心国。