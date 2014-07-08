中国表示各方就成立金砖国家开发银行达成广泛共识

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据路透社报道，中国外交部副部长李保东周一表示，金砖五国就建立金砖国家开发银行一事取得广泛共识，但仍存在一些分歧。中国国家主席习近平将于下周出席在巴西举行的峰会。

金砖国家开发银行的成立将标志着，新兴经济体在全球金融架构中将发挥越来越重要的影响。长期以来，欧美国家通过国际货币金组织(IMF)和世界银行在国际金融体系中占据主导。

预计7月15日在巴西北部城市福塔雷萨举行的金砖国家峰会上，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非领导人将签署协议，正式启动金砖国家开发银行。

该银行成立的有关磋商拖了两年之久，一些成员国对中国希望占据较大投资份额感到不满。

一位巴西政府官员5月曾表示，五国可能同意平等出资，拥有同样的权利。

李保东在峰会前的记者吹风会上表示乐观，称所有各方在成立金砖国家开发银行这一问题上取得广泛共识，当然在技术方面还存在一些分歧和不同的观点，但充分相信该次会议上将会就此事达成一致。

李保东谈及出资份额时表示，关于这类技术性问题，金砖国家必须通过友好协商建立共识，可以有各种不同考虑，但目标是尽快建立起金砖国家开发银行。

金砖国家还需要确定该银行总部所在地，备选地点为新德里、上海、约翰内斯堡和莫斯科。巴西官员表示，该国将不提供总部备选地，因大选即将开始，可能会拖延相关的磋商。

李保东表示，习近平南美之行还将访问阿根廷、委内瑞拉和古巴，在峰会期间他还将首次会晤印度新总理莫迪。