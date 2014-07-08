俄媒：乌欧联系国协定的背后是什么?

乌克兰总统波罗申科六月底与欧盟签署了乌欧联系国协定。要明白这会给乌克兰、欧盟、俄罗斯和美国带来哪些后果，就必须对各方的目标和预期加以分析。

美国是全球性大国，无论全球还是地区事务，在任何级别的国际事务上都想发挥决定性影响。欧盟和俄罗斯是跨洲际大国和国家组织，欧州事务对欧盟、欧亚事务对俄罗斯具有决定性意义。乌克兰是欧洲内部的地区性大国，可以通过与全球性大国或跨洲际大国与组织的合作提高自己的国际影响。

乌克兰位于欧盟与俄罗斯之间的地理位置使其对欧合作限制于三种方式之内：仅与欧盟合作、仅与俄罗斯合作或与欧盟和俄罗斯同时合作。乌克兰的外贸结构表明，其在两个方向上的对外交往基本呈均势：与欧盟的贸易额为350-400亿美元；与俄罗斯及其他关税同盟国家（哈萨克斯坦、白俄罗斯）的贸易额为500-600亿美元。与此同时，乌克兰对关税同盟主要出口高科技产品（机器、发动机、设备），对欧盟主要出口半成品（黑色金属、石油产品、谷物）和原材料（矿石等）。

另外还需要考虑的是，关税同盟国家的经济增长速度高于欧盟，其对乌克兰产品的需求将随着这些国家的新型工业化持续增长。因此，我们可以合理地推测，符合乌克兰正常经济利益的做法应当是与欧盟和关税同盟同时进行合作，并逐渐向关税同盟倾斜。这样，乌克兰可以保证更快的经济增长速度、更高的居民就业率，积累更多的黄金和外汇储备。然而，乌克兰的政治选择及其与欧盟签署的联系国协定表明其做出了完全相反的决定。在与欧盟签订经济联系协定的同时，乌克兰选择了与不断衰弱的欧洲经济进行合作并加强其经济的原材料出口导向。

做出这一决定的原因

实际上，乌克兰做出了有悖于其经济利益的选择。之所以这样，有三个最重要原因。

第一个原因在于全球性大国美国的利益。乌克兰与欧盟的联系不仅让欧盟而且让美国能够利用联系国协定中规定的法律限制和义务达到自己的许多目的。首先是乌克兰对关税同盟国家的高科技产品出口骤减，特别是出口俄罗斯的国防和航空产品，这无疑会在短期内削弱俄罗斯的军事力量；其次，乌克兰将成为美国军工产品的新销售市场；再次，这将动摇俄罗斯的对欧天然气出口，并为美国公司在乌克兰开发页岩气创造条件；最后，作为美国经济在全球范围内的主要竞争对手，欧洲经济增速将进一步放缓，因为欧洲将投入巨大力量帮助乌克兰实现经济现代化（德国在改造东德经济期间经济也经历了类似的增速放缓）。

第二个原因在于欧盟的利益。联系国协定令乌克兰市场对欧洲商品完全放开，欧洲的劳动力价格将凭借廉价的乌克兰劳动力持续下降，欧洲将改善其资源供给，接近主要的石油天然气产区，扩大欧元区的范围。这样一来，联系国协定对欧洲经济显然利大于弊。主要的弊端将发生在欧洲的劳动力市场上。尽管有强大的工会组织和社会民主党派，但有极其廉价的乌克兰劳工的竞争，欧洲劳工将无法坚持要求更高的工资。于是，我们可以看到，美国和欧盟的利益在某种程度上是一致的，这令其在乌克兰问题上结成了全球性大国和跨洲际大国的联盟。

第三个原因在于，乌克兰社会广泛存在着与欧盟联系就能迅速提高生活水平的臆想，从而确保了选民对承诺加速乌欧联系的政治领导人的支持。

对俄罗斯的影响

现在让我们看一下乌欧联系国协定对俄罗斯的影响。俄罗斯将失去一个重要的高科技产品供应国，并且无法完全用国内产品替代，这将削弱国家的国防力量。经由乌克兰领土免税进口欧洲商品的可能性大增。这都将对俄罗斯经济产生严重的负面影响。

让我们总结一下。美国将从乌欧联系国协定中全面受益，欧盟则部分受益。乌克兰有部分损失，因为其机械制造厂将倒闭，国家将失去东方的销售市场。对俄罗斯来说，则完全看不到显而易见的好处。正因如此，俄罗斯才会对乌欧联系国协定表示反对。但是，这一事件还没有画上休止符，我们还将看到斗争的继续。

（文章摘自《透视俄罗斯》网站）