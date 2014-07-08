马拉多纳为死敌支招：抱着必死的决心才能赢德国

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据新浪报道，明天凌晨东道主巴西队将在世界杯半决赛中迎战德国队，阿根廷球王马拉多纳认为，巴西队必须抱着"死在球场上"的决心才有机会赢下比赛。

巴西队在四分之一决赛中2比1淘汰了哥伦比亚，然而他们在比赛中也付出了惨重的代价。首先是头号球星内马尔受伤提前告别了本届世界杯，再有就是队长中后卫蒂亚戈-席尔瓦因累积黄牌停赛。这种状况让马拉多纳想起了1990年世界杯时的阿根廷队，在与德国队决赛之前，阿根廷四名主力停赛。

马拉多纳说："当时卡尼吉亚和朱斯蒂停赛，同时还有另外两名主力球员不能出场，我们首发的十一人主力一下子少了四个。尽管如此，我们在球场上还是没有放弃，就像打老虎一样坚持了60多分钟，直到墨西哥裁判科德萨罚下了蒙松--那是克林斯曼的一次假摔。" "比赛结束前德佐蒂也被红牌罚下，我们以9个人踢完了比赛，德国人在最后时刻凭借一个点球获胜了，虽然那场比萨我们输了，但是我们在比赛中顶住了，我为我们的表现感到骄傲。"马拉多纳说，"巴西队即将面对的情况也是如此，我认为他们可以仿效一下我们在1990年的表现，要抱着‘死在贝洛奥里藏特球场'的决心去比赛。" 这场半决赛仅仅是德国队与巴西队在世界杯上的第二次碰面，2002年韩日世界杯决赛，巴西队2比0击败了德国夺冠。马拉多纳说："2002年的那场决赛，德国队跟今天巴西队的情况类似，主将巴拉克禁赛，巴西队凭借罗纳尔多和里瓦尔多的出色发挥赢下决赛。那场比赛巴西队打破僵局的进球实际上是一次意外，德国队的领袖卡恩犯了错误，在那之前他们的表现很出色。"