俄罗斯出生的孩子增多

哈通社阿斯塔纳电，据俄罗斯之声报道，俄罗斯人口局势在2014年开始出现好转。1至4月，俄罗斯出生的婴儿同比增多了近一万。考虑到2013年俄罗斯在长期以来首次登记了人口的一些增长，专家们开始谨慎地谈起俄罗斯人口好转趋势。

20年以前，俄罗斯陷入了人口低谷。苏联解体使人们失去了对未来的信心，因而影响了出生率。国家在2000年中期开始关注此问题，采取了一系列鼓励有一个以上孩子的父母的措施。例如，采取了"母亲资产"计划。这是对第二个和第三个孩子出生的相当大的一次性补助。现在其数额超过12500美元。带薪产假也延长5年。此外，这些年医疗服务质量也有了较大提高。 俄罗斯社会院卫生系统改革和人口监察委员会主席戴赫斯指出："我认为俄罗斯人口发展趋势相当不错。国家采取的提高出生率和改善社会环境的措施取得明显成果。如果谈到卫生方面，临产期中心的大量设立毫无疑问起了积极作用。我们己可能挽救出生时身体十分衰弱的婴儿"。 值得指出的是，除了影响人口数据的国内原因之外，俄罗斯人口出生率的下降和世界趋势吻合。在世纪对接时期，所有发达国家的出生率都明显下降。因此，最近一年半俄罗斯人口增长率虽然低，仅将近1%，但它还是高于德国、意大利、英国、日本、美国、瑞士等工业发达国家。 科学家们提醒说：尽管有显著成绩，不能高兴得过早。国家正在接近"低产的"九十年代出生的孩子们成为父母的时期。由于这种孩子少，难望有人口的激增。 高等经济学校人口学研究所副所长扎哈罗夫说："一方面，出生率有一些提高，但暂时还没有达到一代比一代高。即今天这一代-1970年代出生的一代所生的孩子并没有比他们的父母平均生的孩子多。这意味着俄罗斯还没有克服出生率的长期低趋势"。 按统计资料，今天俄罗斯妇女平均生1.7个孩子。这很少。要想稳定维持俄罗斯人口数量，每个妇女应该生二个孩子以上。不过，十年前的数据比这差三分之一，这表明国家在迈向正确的方向。