关塔那摩监狱最新照片曝光 揭秘囚犯日常生活（图）

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线援引英国《每日邮报》7月8日报道，尽管奥巴马6年前就曾承诺关闭关塔那摩监狱，然而这个世界上最具争议的监狱至今依然开放着，关押着那些未经指控或审判的囚犯。许多关塔那摩监狱内部的最新照片日前曝光，展示里面囚犯和美军人员的日常生活。

这里是"9•11"恐怖袭击后美国关押外国恐怖嫌犯的地方，曾设有声名狼藉的X射线营地，虐囚曾对美国国家形象造成巨大影响。现在，监狱里建造了娱乐图书馆，里面可以找到许多好莱坞大片。但其依然拥有美军军事基地的职能，反映了美国历史上的黑暗时代。 关塔那摩监狱目前收押149名恐怖嫌犯，他们每天通过画画或读书打发时间。而监狱守卫只能在古巴唯一的麦当劳中就餐，并在滚球棒球场发泄多余精力。这里就像美国郊区，有汉堡店、爱尔兰酒吧、星巴克咖啡厅、广播站等。 尽管奥巴马承诺关闭关塔那摩监狱，但其依然是美国巨大海军基地的一部分。这个基地位于古巴东部，1903年时任美国总统西奥多•罗斯福(Theodore Roosevelt)以2000金币租下，相当于美国每年向古巴支付4000美元(约合人民币24804元)租金。美军在此建造永久性海军基地。 据2013年评估，美国每年维护关塔那摩海军基地设施费用至少5亿美元(约合人民币31亿元)，而维护监狱就需要1.5亿美元(约合人民币9.3亿元)，堪称世界上最昂贵监狱。自从关塔那摩监狱2002年1月11日开放以来，那里已经关押过779名恐怖嫌犯，现在依然有22个国家的149名嫌犯在押。