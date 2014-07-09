中国银行反驳央视报道其“洗黑钱”指称

哈通社阿斯塔纳7月9日电，据BBC报道，中国银行就中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光其造假洗黑钱一事作出回应，否认旗下多家分行利用优惠通业务洗黑钱。

据央视近日报道，中国银行多家分支行有一项偷偷摸摸似乎见不得光的跨境人民币结算业务--优汇通业务，这是一项无限额的换汇业务。

对此，中国银行周三（9日）下午发布关于"优汇通"业务的说明。 中国银行称，关注到中央电视台等新闻媒体就中国银行"优汇通"业务进行的报道。认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。 声明还说，经向有关监管部门汇报，中国银行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。 优惠通业务 但是，据21世纪财经网发表的《揭秘中国银行造假洗钱"神器"：优汇通》的报道称，由于中国控制个人换汇，每人每年最多只能换汇五万美元，要想凑够动辄几十万数百万美元的投资移民款，不是简单的事。 中国银行特地为此设计一项所谓的跨境人民币结算业务--优汇通业务。并与多家移民中介建立"亲密关系"。一旦有类似需求就推介给中国银行协助办理。 报道说，当客户疑问为何中行可以提供无限额地换取外汇，并且还可以直接打到国外账户？答曰：多亏优汇通无限换汇业务。 然而，在中国银行的官方网站上却并没有这项业务。 21世纪财经网还采访了中行工作人员，称"优汇通业务"是广东分行牵头的业务，各地的中行只有经过广东分行才能做，但是不做任何宣传，不对外公开，除非客户主动问才会说。 报道称，"优汇通业务"已涉嫌违法。因为它是一种跨境人民币结算业务，不是国内换汇，而是绕开国家外管局的监管，利用银行国外分支机构换汇。业内人士认为这只是在灰色地带打擦边球。 专家表示，跨境人民币结算并不允许个人投资移民，银行绕开监管，实现超额汇兑，已经涉嫌违法。 来源不明收入 央视报道还披露，中国银行帮助客户洗黑钱和脏钱。不管是不是脏钱，只要有投资移民需求，移民中介和银行就可劲招呼，甚至不惜帮客户作假洗钱。 如果客户无法证明大量移民款的来源是否合法合理，中行工作人员和移民中介都可以与客户配合，把资金做成合法的。 对此，中国银行说，在业务办理过程中，中国银行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。 中国银行还说，对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的"地下钱庄"和"洗黑钱"情况与事实不符。 受央视报道影响，中国银行H股在周三大跌，A股下跌0.78%。 网民热议 腾讯网已有一万多网友对此消息发帖热议。 网友"一帆风顺"说："中国存在大量裸官，原来是中国银行造就的，它们帮贪官把贪来的黑钱转去国外，希望中纪委彻查银行高官，严肃处理。" 网友"生死难猜"说："国家银行，挖国家墙角，洗黑钱，巨额资金外流，助纣为虐，让国人情何以堪？" 网友庄鲁生说："太可怕了，国家银行都参与洗钱，给贪腐分子打开了方便之门，还收取高额利息。真可谓黑钱黑息，互惠互利。一定要严查严打，绝不手软。" 江苏网友"猪一样的狗"说："央视曝光，看来要拿银行开刀了，支持领导打苍蝇老虎！" 香港沙田区网友"jonny"说："央视曝光中行？你们想多了，美化外汇管制而已，金融体制较完善的国家都没有外汇管制政策。你们想多了，就算不外流也不会流到你们手里的......" 内蒙网友"乐天派"发问："中国还有好地方没？" 腾讯网友"心如止水"对央行被报洗钱的后续更感兴趣："后续会如何发展呢？还是此事没了后续......"