以色列加大对加沙地带空袭 称短期内不会结束

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据中新网援引美国《华尔街日报》报道，以色列8日起加大了对加沙地带的攻击力度，称将开始长时间袭击巴勒斯坦武装分子及其位于沿海飞地的基础设施。以色列军事发言人则表示，军方准备向哈马斯发起长期袭击，"这不是一项短期行动，不会一夜结束"。

报道称，以色列战机袭击了50个所谓的激进分子据点，以色列总理内塔尼亚胡的内阁授权调集约4万名预备役军人。以色列在为向加沙地带发起五年来规模第三大的军事行动展开动员。 以色列官员称，该国政府正在"摩拳擦掌"对付哈马斯(Hamas)，以报复过去20个月来来自加沙地带的最猛烈的一次火箭弹袭击。伊斯兰组织哈马斯2007年以来一直统治着加沙地带。 据媒体最新报道，加沙地带空袭已致23人死亡，90余人受伤；该地区的居民"做好了受到更多袭击的准备"。 以色列军事发言人则表示，军方准备向哈马斯发起长期袭击。他说，现在的共识是，这不是一项短期行动，不会一夜结束。 不过对于以色列的目标是使加沙政权更迭这一暗示，其他以色列官员予以淡化。 据他们描述，以色列的目标其实较为有限，即打击哈马斯的军事基础设施，恢复2012年11月以色列在该地区最后一次展开重大军事行动以来36英里(合58公里)长的加沙-以色列边境普遍存在的宁静。 内塔尼亚胡的发言人雷格夫说，以色列希望哈马斯停止攻击，现在以色列开始亲自动手来制止此事，以色列的目标是将其人民从哈马斯致命的火箭袭击中解放出来。他表示，以色列将竭尽全力保护本国人民。 以色列官员说，7日晚间以来加沙至少发射了131枚火箭弹，可以听到特拉维夫市的汽笛警报声。特拉维夫距离加沙北部约40英里(合64公里)。