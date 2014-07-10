哈通社是伊朗外交部门和伊籍哈萨克人了解和观察哈萨克斯坦最新动态的重要窗口

哈通社阿斯塔纳电，伊朗驻哈萨克斯坦大使馆首席秘书哈桑•卡拉比今天在同哈萨克国际通讯社副社长阿布沃娃∙哈拉姆卡斯会谈时称，哈通社是伊朗外交部门和伊籍哈萨克人了解和观察哈萨克斯坦最新变化的重要窗口。

哈桑•卡拉比说："哈通社哈萨克语、俄语和英语网站是伊朗外交部门获取哈萨克斯坦和中亚各国社会经济信息的主要渠道，伊籍几千名哈萨克人是贵社哈萨克语阿拉伯文字网站的固定网民。" 哈桑•卡拉比同时还指出，在伊朗的伊籍哈萨克人受教育程度高，为伊朗经济发展和社会进步做出了重要贡献。 哈桑•卡拉比在会谈时还高度评价伊哈两国在政治、经济和文化领域取得的合作成就，他还邀请哈萨克国际通讯社领导出席今年10月在伊朗首都德黑兰举办的国际新闻出版成就展。

阿布沃娃∙哈拉姆卡斯在回答哈桑•卡拉比提出的问题的同时，还向客人简要介绍了哈萨克国际通讯社近几年取得的工作成就。她说："今年6月份，哈通社读者达到480万，其中哈萨克语阿拉伯文读者占28-30%。" 值得一提的是，哈萨克国际通讯社是伊朗伊斯兰共和国通讯社合作伙伴。