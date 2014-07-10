中国驻阿拉木图总领事：落实推进项目共建丝绸之路经济带

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，中国驻阿拉木图总领事馆总领事杜德文9日表示，共建丝绸之路经济带的倡议提出后，已经得到哈萨克斯坦越来越多的民众理解支持，下一步需要具体的项目去落实推进。

中国驻阿拉木图总领馆共有领区四州一市，由北向南依次是东哈州、阿拉木图州、江布尔州、南哈州以及阿拉木图市。 杜德文说，阿拉木图市是哈萨克斯坦离中国最近的大城市，据中国仅300多公里。阿拉木图市及周边地区是中哈之间贸易往来最频繁、人员往来最密集、合作最多的地区。这个地区在哈萨克斯坦整个社会经济发展中，占有非常重要的位置，也是哈萨克斯坦人口最密集、经济分量最重的地区。 阿拉木图市集中了中石油、中石化、中国银行、工商银行、华为、中兴、中光和中水电等中国大型企业有将近20家。杜德文称，如此多的大企业集中在一个国外城市是不多见的。"这说明了中国与哈萨克斯坦间合作涉及面广，合作基础牢固，合作发展的速度快"。 杜德文表示，通过沟通与各种形式的推介，哈萨克斯坦对共建丝绸之路经济带的倡议是持积极态度的，哈方愿意和中国扩大合作，加深合作。 她还说，建设丝绸之路经济带，人非常重要。"要让我们的青年，我们的媒体，我们的社会各届都支持中哈友好关系，这样丝绸之路经济带才会有好的人文环境。" 她认为，丝绸之路经济带提出后，将会呈现一批新的合作项目及合作建议，与此同时，在丝绸之路经济带战略构想引领下激活和深化现有合作项目十分重要。