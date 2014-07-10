日韩民意调查显示两国民间关系大幅恶化

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，日本与韩国非官方组织所作的调查显示，有超过半数的受访者对彼此两国的印象表示"欠佳"。

在公布的时候，进行此次民意调查的日本"世论NPO"和韩国的东亚研究所认为，这显示两国的关系严重的恶化。

表示印象欠佳的受访者在韩国是超过七成，日本方面则是略超过一半，受访对象是两国境内的1000名普通随机人选（日本18岁以上、韩国19岁以上）。 日本方面对韩国表示印象良好的比例下降了11%，只有21%，印象欠佳或者不好的比例从去年的37%大幅增加到54%。 韩国方面对日本表示印象良好的比例则是只有18%，印象欠佳的比例虽然减少了6个百分点，但是仍有71%。 印象欠佳或者不好的原因在问卷上可以复选，日本受访者当中74%认为韩国继续在历史问题上批评日本为主因。 韩国受访者当中有77%认为日本没有"反省侵略韩国的历史"；日本所称的竹岛、韩国所称的独岛领土争端问题，是42%的日本受访者认为对韩国印象不好的原因，韩国方面则有72%的受访者认为这是他们觉得对日本印象欠佳的原因之一。 但是有73%的韩国受访者认为两国关系重要，日本方面则是有六成，对于两国"是否应该尽快举行首脑会谈"，日本受访者赞成的比例为37%、韩国为14%。 反对两国尽快举行首脑会议的比例，认为无此必要的受访者在日本为47%、韩国则为81%。 在受访者认为最亲近的国家方面，认为是韩国的日本受访者占37.2%，认为是日本的韩国受访者只有12.3%，但是韩国受访者当中有38.8%认为中国是他们最亲近的国家。 日本媒体报道说，组织这次民意调查的单位说，调查结果显示两国民间"感情恶化"，需要多加冷静思考。