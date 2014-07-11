新疆进口哈萨克斯坦食品大幅度增长

哈通社阿斯塔纳7月11日，据新疆经济报报道，在中国新疆，哈萨克斯坦产食品颇受欢迎。据新疆出入境检验检疫局的数据显示，近两年，新疆对哈萨克斯坦食品的进口出现大幅度增长。2013年新疆从哈萨克斯坦进口食品货值约309.7万美元，主要为面食制品、糖、食用油、饮料等，进口额比2012年增加145%。

"今年1-4月，新疆已从哈萨克斯坦进口106.3万美元的食品。"新疆出入境检验检疫局食品检验监管处主任科员王瑶在10日召开的哈萨克斯坦农业食品加工企业推介会暨贸易洽谈会上称，根据目前的趋势，新疆进口哈萨克斯坦的食品今年很可能比去年增加很多。

对此，新疆出入境检验检疫局提醒进出口贸易企业，进口食品一定要符合中国检验检疫要求。向中国出口食品的境外出口商或者代理商及进口食品的境内收货人先要通过互联网，在中国质检总局备案管理系统提交备案信息，办理进口食品境内收货人及境外出口商的备案。进口食品境内收货人须在食品进口前向工商注册地的检验检疫机构提供纸质备案材料进行备案。企业进口食品时要遵守报检和食品标签制作的规定，建立和保持进口和销售记录，注意需要加贴CIQ标志的进口食品以及满足进口食品仓储库房要求、符合抽样检验规定等。