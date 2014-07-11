新疆自治区党委原副书记杨刚严重违纪违法被双开

哈通社阿斯塔纳电，据外媒报道，中共中央纪委监察部网站星期五（7月11日）刊登通告说，政协第十二届全国委员会经济委员会副主任杨刚因"严重违纪违法"，"被开除党籍、开除公职处分"。

中纪委说："经查，杨刚利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；与他人通奸"。 "杨刚的上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪，并将其涉嫌犯罪问题及线索移交司法机关依法处理"。 据报道，从今年6月至今，中纪委已经通报多名官员涉嫌"通奸"。 依据中共纪律处分条例规定：与他人通奸，造成不良影响，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。 杨刚在新疆工作41年，曾任新疆自治区党委副书记、区政府副主席、乌鲁木齐市委书记等职。 据公开资料显示，杨刚从1969年开始在新疆生产建设兵团农八师150团当农工，1974年起进入新疆铁工局工作。 1985年，当时年仅32岁的杨刚担任新疆生产建设兵团团委副书记，成为新疆当时最年轻的厅级干部。 1993年起，杨刚任新疆吐鲁番地委副书记，升正厅级。1999年，出任乌鲁木齐市市委书记，之后成为新疆维吾尔自治区党委副书记。 2010年12月，杨刚出任国家质量监督检察检疫总局副局长、党组副书记。2013年7月，杨刚兼任全国政协经济委员会副主任。 中纪委网站还在周四晚宣布四川省成都市政协副主席付毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。 此前在周二，中纪委已宣布海南省常委、副省长谭力涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。 据报道，自中共十八大以来已有愈30多位省部级高官被查。