美国“痊愈”艾滋女童体内再现病毒

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据BBC报道，一名在美国出生的艾滋女童，原被认为由于早期治疗已完全消灭了体内的艾滋病毒，但是似乎并非如此。

这个代名为"密西西比"的4岁女童，出生时因为从母体感染艾滋病病毒，因此很早就开始投药治疗。

今年3月前，虽然已经将近两年没有接受任何治疗，但是其体内均未检验出病毒。被认为"完全治愈"。不过在上周的检查之后，医生表示确认她的体内仍带有病毒。

相关研究人员除了表示失望之外，也说将重新检讨早期投药治疗所谓"艾滋宝宝"的垂直感染婴儿，看疗程是否需要修正。

研究人员本来认为"密西西比女童"可以一辈子不用担心艾滋病的问题。

使用抗艾滋病药物可以令感染者血液中检验不到病毒，但是目前也知道艾滋病病毒会藏身在肠和脑等器官中。

所谓早期投药，就是在新生儿出生几个小时之内，给予抗艾滋病病毒逆转药物，在病毒进入所谓藏身区之前，将其消灭。

之前的案例似乎相当成功，但是从"密西西比女童"的例子看来，显然并非如此，反而提醒了世人，要治疗爱滋病有多么困难。

直至目前为止，只有一名名为布朗的男子被认为是被治愈的艾滋病患者，但是他的治疗方式不同。

2007年，布朗接受了骨髓移植手术，骨髓捐赠者是一位因为罕见基因异变而具有抗艾滋病能力的人，布朗迄今没有出现艾滋病的病征。