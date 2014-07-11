中国广东官场地震 多名官员被双开

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，继中共广州市委书记万庆良严重违纪违法被免职之后，广东省纪检委连续公布多名官员被惩处消息。广东省纪检委网站发布新闻说，广州市副市长、增城市委书记曹鉴燎涉嫌严重违纪问题被开除党籍和公职。

调查发现，曹鉴燎利用职务上的便利，为他人谋取利益，先后多次收受他人贿赂，数额特别巨大；违反社会主义道德，与多名女性通奸。

此外，广东省金融办原副主任李若虹涉嫌严重违纪正在接受组织调查。 广州顺德区副区长兼区市场安全监管局局长赵万雄涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。 广东纪委网站还通报，广东省第二中医院院长、党委书记涂瑶生因严重违纪被开除党籍和公职。 调查说，涂瑶生利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂，数额巨大。 广东省广业资产经营有限公司副总经理、党委委员李和平因严重违纪被开除党籍，开除公职处分则按有关规定办理。 调查说，李和平利用职务上的便利，为他人谋取利益，先后多次收受他人贿赂，数额巨大。 官场地震 此前，中共广州市委书记万庆良因严重违纪违法被中纪委调查，消息6月27日毫无预兆地出现在中纪委网站上。 万庆良遭到立案调查事出突然，后来有消息说，中共中央已决定免去广州市委书记万庆良的职务。 万庆良的落马不但令人意外，也引发外界对广东是否将出现政治地震的揣测。 而广东省纪检委7月11日发布多条消息，多名官员被双开和立案调查则进一步加深了外界对广东官场发生地震的说法。