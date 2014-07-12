俄调查:白俄罗斯、哈萨克斯坦、中国与俄罗斯最友好

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据人民网援引俄媒体报道，俄罗斯社会意见基金会进行的社会调查结果显示，俄罗斯目前与其他国家的关系最差的是与美国和乌克兰，而与俄罗斯最友好的国家是白俄罗斯、哈萨克斯坦和中国。

根据调查结果，66%的俄罗斯公民认为白俄罗斯是与俄罗斯关系最友好的国家，其次是哈萨克斯坦、中国，接着是印度和德国。而被调查者认为，当前与俄罗斯关系最差的国家是美国（77%的被调查者这么认为）和乌克兰（62%的被调查者这样认为）。

此外，50%的俄罗斯民众认为，俄罗斯为发展经济需要和中国合作，白俄罗斯和德国也是俄罗斯的重要经济伙伴。

俄罗斯民众认为，他们与白俄罗斯人（69%的被调查者认为）和哈萨克斯坦人（39%的被调查者认为）能达到最大程度的相互理解，而只有17%的俄罗斯民众认为他们与乌克兰人之间有着某种程度的相互理解。俄罗斯社会意见基金会专家格里高利•科尔特曼表示，这样的结果对乌克兰来说的确太少了，乌克兰与俄罗斯有着共同的语言、历史和文化。一年前的调查完全是另外一个结果。

调查结果显示，52%的俄罗斯民众认为，核武器的威胁来自美国，12%的民众认为核武器威胁来自朝鲜，另外有9%的被调查者认为威胁来自巴基斯坦。此外，有76%的被调查者认为，应该全面销毁核武器，14%的人表示反对。19%的民众认为在未来10年完全可以实现彻底销毁核武器。