中亚两国东干协会主席：搭友谊桥梁 建伙伴关系

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据中新社报道，中国新闻社"新世纪丝绸之路华媒万里行"采访组近日走访吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦，两国的东干协会主席先后接受记者采访时均表示，中国对他们来说是第二故乡，愿意进行互惠互利的合作，建立伙伴关系。

东干人主要分散于吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦的30多个聚居点，目前两国各有7万多人。他们的先人多数是100多年前由陕甘地区迁徙到中亚的回民，繁衍至现在，他们还保留着部分陕甘方言和传统习俗。 吉尔吉斯斯坦议会议员、吉尔吉斯东干协会主席苏来曼诺夫•巴赫迪日前在其办公室接受中新社记者采访时说，吉国东干人有自己的报纸和学校，目前有8个学校教东干文，很好地保护了自己的语言和文化。 在吉国采访时，每遇东干人，他们都会用夹杂陕甘方言的东干语和记者打招呼"你好"、"你好着呢吧"，正如中国陕西师范大学历史学教授王国杰所评：去国万里情不改，离乡百年魂尚存。 苏来曼诺夫•巴赫迪还说，东干人多数以种植业、畜牧业为生，还有些东干人经营物流、建材、餐饮等生意，他们非常愿意和中国人合作。因为语言相通，心相近，交流便利。 苏来曼诺夫•巴赫迪表示，作为东干人，他们愿意搭建吉中两国文化交流、经济合作的桥梁。 记者采访中发现，相比吉尔吉斯斯坦境内的东干人，哈萨克斯坦的东干人到访过中国的人数更多。 7月8日晚，哈萨克斯坦东干协会主席王•阿布巴基尔在阿拉木图接受中新社记者一行采访时说，协会希望通过东干人与中国的关系，加深两国之间的交流，传播友谊。 "买房看邻居"，王•阿布巴基尔引用他母亲常说的一句话表示，中国对他们来说是第二故乡，目前两国在教育、文化方面签订了合作协议，实施进展顺利，他们愿意进行更深入的互惠互利合作，建立伙伴关系。