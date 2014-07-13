华盛顿州获准销售大麻 西雅图

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线援引英国《卫报》网站7月12日报道，华盛顿州是美国第二个被批准可以向成年人销售大麻的州，周五是华盛顿州获得批准的第三天，西雅图第一个也是现有唯一的一个大麻店库存为零只好暂时停止营业。生产商努力应对供不应求的窘困局面。

2012年12月投票通过华盛顿州大麻销售合法化，但是大麻生产销售受到严格控制，并且要交大量的税，目前华盛顿州共有25个批发商店获得许可证。 卡罗拉多州和华盛顿州相继开始合法销售大麻促进了大麻合法化进程，美国支持大麻的活动也愈法强势。本周科罗拉多州估计州对大麻的年需求量在130吨左右。 本周二西雅图"大麻城"开门营业，至少有4.5kg的大麻等待卖出，但是在周四结束营业的时候这些大麻销售一空。店铺表示将于7月21号再次开门销售。人们非常担心大麻供不应求将会波及所有零售商。 一些商店计划控制顾客购买大麻的量，借此来维持销售。"大麻城"的经理安布尔 麦高文周四向路透社透露，在下周大麻供货到达前店铺没有足够的存货保证正常经营。为了能够让店铺不至于关门大吉每个顾客每次限制只能购买6克大麻，这远远低于28克的法定上限。 虽然州监管者依旧在审核超过300份的许可证申请，但是华盛顿的大麻发展过程依旧缓慢，并且大麻种植者到现在也只能种植限定量以内的大麻。 业内人士分析大麻短缺只是暂时的，问题出现的主要原因是因为短期内许多零售商开业迎接顾客，与此同时长时间被抑制的需求迅速被释放。 华盛顿州的一个大麻生产商的CEO说："一年后，大麻供应将会非常充足。"另外一个当地的大麻供应商瓦 威德表示自己虽然非常想帮助这些商店维持经营，但是自己有心无力。"我们已经听说零售商已经脱销。每天我的语音信箱都爆满。零售商一遍一遍不厌其烦的打电话，希望我们能够施展神通帮他们一把。" 一位推特用户督促批发商店在窗户上安装绿色射灯来提醒消费者他们依旧有库存。一个非常有名的甜甜圈品牌就采用了类似的方法。