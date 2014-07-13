中国驻塔吉克斯坦大使：中塔“新丝路”合作深得民心

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据中新社报道，中国驻塔吉克斯坦大使范先荣在接受中国记者报道时说： "中塔合作深入人心，许多塔国的普通民众对一些重要的中塔合作项目如数家珍......"

范先荣说："我有一次到了一个偏远的山村里，遇上一个村民，穿着比较破，文化程度也不高，但是很朴实，官方人员可能都知道中国为塔方做了很多事，但是老百姓知道吗？我就问他知道中国吗？他说当然知道，中国是他们的邻国，他刚从俄罗斯回来的，现在在中国企业工作，不用去俄罗斯打工了，是中国企业给了他这个工作岗位，他们天天上下班走的路，修得不错，就是中国修的，山下修的变电站也是中国企业建的......这些项目普通老百姓都能数得出来。"

1992年1月，中国与塔吉克斯坦建立外交关系，两国在多边及双边领域合作良好。据资料显示，建交之初两国贸易额只有几百万美元，近年来两国关系迅猛发展，去年已上升到20多亿美元。截止2013年，中方在塔吉克斯坦非金融类投资达5亿美元(中方统计数据)左右，独资、合资企业已有400多家，合作领域包括农业领域、科技领域、人文领域等方面。从1992年至今，塔吉克斯坦引用外资约25亿美元，中方占有相当大比例。

范先荣说："虽然我们自己在发展中也有困难，但是我们向塔方提供了很多援助，包括大量的贷款。依靠这些贷款，塔国建设了一批对国民经济发展起着战略性作用的项目。 "在中国政府援建的塔国历史上第一个高标准学校的建成使用仪式上，拉赫蒙总统当着成千上万的国民说，这段时间外国驻塔大使和我在一起时间最多的就是中国大使，我要让塔国人民看看，让世界人民看看，只要和中国在一起就意味着发展。"范先荣说。 2013年9月，习近平主席提出建设丝绸之路经济带的战略构想。2014年5月份，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在上海出席亚信峰会时明确表态全力支持建设丝绸之路经济带。 范先荣说，在塔吉克斯坦能深深地体会到丝绸之路经济带战略的辐射力和影响力，现在从中国到塔吉克斯坦的团组大大增加，一批有实力的企业家到塔吉克斯坦考察、投资，一批好项目在兴起。 范先荣说："丝绸之路在历史上绝对是团结中国和中亚人民友好合作的正资产，传递的是友好合作、共同繁荣的正能量，相信一段时间以后，我们国家将同这些国家在新的历史条件下建设一条全新的丝路，新丝路必将是金光闪耀的一条金色大道。" 中塔合作良好，政治上互信，双方高层交往不断，合作机制也不断完善，中国企业近年来承建了一批塔吉克斯坦的战略性项目。 已峻工的塔乌公路塔国境内段，是该国最重要的南北交通干线，解决了从杜尚别到苦盏两座重要城市间的交通问题，通行时间从原来的十六七个小时缩短至现在的四五个小时，这其中有中亚最长的沙赫里斯坦隧道，该隧道也是中国公司在海外修建的最长隧道。2009年峻工的南北500千伏高压输变电线路，为解决北部地区供电问题迈出了最关键的一步，即将开工的杜尚别二号火电站二期工程，将解决冬季全国严重缺电问题。华新水泥厂在塔投产后，使该国水泥均价下降了100美元。 范先荣说："对塔国的支持，中国人言必行，行必果，不附带政治条件，只是考虑是否有利于他国发展、惠及民生、促进就业。" 9月，上合组织峰会将在杜尚别举行。期间，将举办中塔商务论坛，这在中塔两国历史上尚属首次，该论坛以丝绸之路经济带建设为主题。"会有一批有实力的有志于参与丝绸之路经济带建设的企业家参会，在丝绸之路经济带构想提出一年之际召开这样的论坛，非常有意义。" 范先荣说。