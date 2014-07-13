纳扎尔巴耶夫大学师生收到的一份意味深长的礼物

哈通社阿斯塔纳电，2013年9月，中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学时，邀请该校200名师生于2014年去中国参加夏令营活动。今年6月18日，夏令营成员抵达中国，访问上海、北京和西安三地，并于6月22日到达北京。２４日，夏令营成员在北京人民大会堂受到习近平的亲切接见。

师生们回国后，畅谈访问中国参加夏令营活动的观感，访问团成员一致认为，从复兴丝绸之路角度讲，受到中国国家主席习近平的接见具有重要的历史意义和象征意义。 纳扎尔巴耶夫大学科学与技术学院３年级学生阿克耶尔克•阿不都热合曼说；"受到中国最高领导人的接见倍感荣幸，他在接见我们时指出，振兴丝绸之路对哈中经济非常有益。我们同中国大学生、有关官员进行了多次交流，他们都对这一观点有比较完整的认识和深刻的理解。据阿克耶尔克•阿不都热合曼称，他们在中国受到了热诚欢迎。 "一踏上中国国土，全体团友深深感受到中国人民对哈萨克斯坦人民的热情，在中国各地的活动是在轻松、热烈的氛围下进行的，在上海，为了使我们准时到达活动地点，上海警方还动用警车为我们开道，尤其是在北京受到中国国家主席习近平的接见使我们深受感动和鼓舞。从复兴丝绸之路角度讲，两国如兄弟般的关系，必将有力推进两国经济、政治及文化领域的友好交往。"纳扎尔巴耶夫大学３年级学生亚历山大•贾格帕若夫说道。师生们一致表示，受到习近平主席的亲切接见，是中国人民送给我们一份意味深长的礼物。