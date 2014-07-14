世卫组织：全球男同患艾滋病人数爆炸性增长

哈通社阿斯塔纳电，据外媒13日报道，世界卫生组织警告称，世界很多地方患上艾滋病的男同性恋者激增，概率是普通人的19倍。联合国卫生署在11日发表的最新抗艾建议中，首次强烈建议男同性恋者考虑服用抗病毒药物，作为防病的额外保障。

据报道，世卫组织艾滋病事务部主管官员赫恩舍尔就上述情况发出警告说："我们发现这方面的传染情况呈爆炸性增长。"

赫恩舍尔说，艾滋病的感染率在男同性恋者群中再次上升，这同艾滋病33年前被发现之初的情况相同。 他表示，在上世纪80年代，骨瘦如柴、奄奄一息的艾滋病图片震惊世人，从而全世界行动起来对抗此疾病。但今天由于此疾病有了救治方法，死亡率减低，年轻一代对此病的认识与防范意识较弱。 他指出，其实目前男同性恋者患艾滋病的概率是普通人的19倍。比如在泰国曼谷，与同性发生性关系的男人患艾滋病的概率是5.7%，而总人口中艾滋病的患病率不到1%。 联合国卫生署在11日发表的最新抗艾建议中，首次强烈建议男同性恋者考虑服用抗病毒药物，作为防病的额外保障。 美国当局五月也发布类似建议，但声明药物只推荐给那些可能受感染的同性恋高危群。 世界卫生组织表示，服用一颗预防性药丸、两片抗逆转录病毒药物和使用安全套，男同性恋者患病的风险可减20-25%，估计这种方法可以在10年内将这组人群的新病例减少100万例。 此外，根据世卫组织的研究数据，女性性工作者感染艾滋病病毒的概率是普通女性的14倍，注射毒品者和变性女人染病率更高，约为普通人的50倍。