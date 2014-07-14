研究：性瘾和毒瘾来自脑部相同兴奋点

对性瘾研究的初步结果显示，性瘾患者和有毒瘾的人的大脑活动居然有惊人的相似点。在人是否会对包括观看色情图像在内的性行为产生依赖成瘾方面，一直都存在某些争议。

为此，剑桥大学的研究人员对19名男性在观看色情视频时，进行了脑部扫描。

他们发现，这些被调查人群的脑部产生的兴奋点，和患有毒瘾的人当看到自己吸食毒品种类时产生的兴奋点，是同一部位。 在这19人中，有两位由于在工作时间观看色情内容丢了饭碗。 其中的四位表示，色情内容是诱使他们找妓女和产生性癖的"催情药"。 这19人都对性幻想和性行为难以自拔，但是否他们的"性瘾"与吸烟者对尼古丁的"瘾"同出一辙，还不得而知。 有些研究人员相信，这些存在"性瘾"的人表现出的特征，更像是一时冲动、或是一种强迫症。 大脑扫描 研究人员使用功能性核磁共振成像来观测人在观看色情视频时，大脑活动所产生的变化。 他们拿健康人群的大脑与患有"性行为强迫症"人的大脑进行比对。 研究人员注意到，此期间脑部活动最活跃的三个部位是腹侧纹状体、背侧前扣带回和扁桃腺。 而这三个部位也是当毒瘾者当看到他们吸食的毒品种类时，脑部最活跃的三个部位。

负责这项研究的剑桥大学的乌恩博士(Dr Valerie Voon)对BBC说："这是对这类瘾君子和他们的脑部活动进行的首次研究。但我们现在还不能妄下结论，说这种情况也算是上瘾。" 她说："我们现在还尚不得知，导致这一结果的是否就属于癖性。也就是说，如果脑部的这些区域产生剧烈活动时，人就一定会出现此类行为。或者，这可能不过是色情内容本身造成的。现在还很难说。" 不过，她指出，如果人越早接触毒品话，出现毒瘾的可能性也就越大。 就青少年通过网络观看色情内容会产生何种影响，乌恩博士谨慎表示，现在还没有足够证据对此做出相应建议。 "谎言和欺骗" 英国"性瘾和性强迫症医治协会"的负责人霍尔(Paula Hall)认为，网络上正没完没了地提供变着花样的性内容。 她对BBC说："我看到的，是越来越多阴茎不能长时间勃起的年轻人。他们因为无节制地观看色情，而把自己的性趣彻底玩儿完了。这些人完全不能正常勃起，必须得靠越来越强的性刺激。" 她说："这对男女两人之间关系的危害是巨大的，由于他们整天泡在网络里看色情，正常的性行为反而给他们的刺激太低了。他们无法和自己的性伙伴有正常的性关系，而只能生活在谎言和欺骗中。" 她进一步指出："这些人甚至会对家庭活动也产生厌倦，他们愿意自己一个人在家里呆着。观看色情的癖好也成了他们找妓女的催情药。" 但霍尔同时说，现在还很难下结论说，这就是一类瘾症，而这一领域以往也鲜有研究。 在英国慈善机构"维尔康姆"基金会负责神经科学和精神疾病的威廉姆斯博士(John Williams)说："对过度观看色情、暴饮暴食和赌博的强迫症行为，现在正变得越来越普遍。" 他说："这项研究将进一步告诉我们，为什么我们要去重复做一些会对我们有害的事情。" 他说："通过这一研究打破怪圈，将对我们应对诸如性瘾、暴饮暴食等等有巨大帮助。" （本文摘自ＢＢＣ中文网站）