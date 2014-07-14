哈萨克斯坦明星是如何度假的？

哈通社阿斯塔纳电，7月中旬，一年中最热的时段，在该时段哈萨克斯坦明星与其他人一样，暂时停止工作去世界各地享受短暂假期，我们将通过以下明星在 Instagram社交工具上发表的照片了解一下他们度假情况。

1. 从著名歌手，莫扎特乐队主唱梅拉姆别克∙贝斯巴耶夫在Instagram上公布的照片可以得知目前他正携带全家在欧洲旅游，结束了巴黎之旅后，他们将参观米兰时装周。 2. 《无畏一千勇士》女主角阿丽娅∙艾努瓦尔别克目前在法国巴西享受浪漫蜜月。 3. 著名歌手别尔库特同样选择了携全家欧洲游，他们在巴塞罗那作短暂停留后，目前正前往特内里费岛接受日光浴。 4. 哈萨克斯坦乐坛常青树洛扎∙热依姆巴耶娃选择了国内度假点，据她本人透露，她近期计划去故乡东哈州卡屯卡拉盖和阿拉湖休假。 5. 今年年度优秀弹唱阿肯阿依努尔∙吐尔逊巴耶娃计划在国内度过假期，并向朋友们呼吁尽量选择国内景点，可以免除路途之苦。 6. 玛科帕勒∙伊萨别科娃在新MTV拍摄结束后去了以色列，在地中海停留几天后，因巴以冲突提前结束假期回国。 7. 哈萨克斯坦著名服装设计师萨肯∙贾克斯巴耶夫在巴塞罗那享受一段舒适假期后，余犹未尽的设计师中途到访了伊斯坦布尔。 8. 著名主持人兼导演巴彦∙伊萨塔耶娃在土耳其与家人享受了短暂休假。 9. 《夜间剧场》节目主持人努尔兰∙科彦巴耶夫或许计划"一石二鸟"，在享受假期的同时也狂补一下英语，目前他在美国。 10. A-Studio组合制片人兼歌手拜哈尼∙沙尔克巴耶夫选择了瑞士，目前他正在蒙特勒市休假。