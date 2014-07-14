巴西队主教练斯科拉里正式下课

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据网易网站援引巴西《环球体育》报道，斯科拉里已经辞职，不再担任桑巴军团的主教练。在今夏的巴西世界杯上，斯科拉里执教的巴西队半决赛1-7惨败于德国，三四名决赛0-3负于荷兰，最后两场狂丢10球，令巴西足球颜面尽失。

据巴西权威媒体《环球体育》报道，在巴西足协的同意下，巴西主帅斯科拉里已经辞去了他在巴西队的职务，整个教练团队都不再留任。在本届巴西世界杯上，斯科拉里率领的巴西队剑指冠军，但在1/4决赛损失了内马尔之后迅速崩盘，半决赛1-7被德国队屠戮，之后三四名决赛又0-3完败于荷兰脚下，最后两场狂丢10球。整个世界杯巴西共丢14球，是自己的单届最差纪录，也是东道主丢球纪录。此外，巴西队打法粗野，毫无美感，这也是斯科拉里饱受诟病的原因之一。

斯科拉里于2012年11月29日接过巴西帅印，之后2013年7月率队夺得联合会杯冠军（决赛3-0西班牙），在他执教的29场比赛中，巴西队19胜6平4负，在今夏世界杯上7场3胜2平2负。单看成绩，斯科拉里并不算太差，巴西队也打进了世界杯四强，按他自己的话说，"看看我们2006年和2010年吧，连半决赛都没进。在我带队的三次世界杯里，都至少打进了四强。"因此他也一度拒绝辞职，球王贝利也表态说巴西足协应该继续支持斯科拉里。

路易斯•费利佩•斯科拉里，曾经是巴西队的英雄，2001年他临危受命执教巴西队，2002年世界杯率队一举夺冠，罗纳尔多、里瓦尔多、小罗组成的3R令人难忘。斯科拉里还曾执教葡萄牙队，并于2004欧洲杯夺得亚军，2006年世界杯打进四强。