伊朗与欧美未能就伊核问题磋商取得成效

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据中新网援引《华尔街日报》14日报道，伊朗与美欧外长就伊朗核问题进行了一天的密集磋商，但双方为达成最终协议所做的努力似乎并未取得成效。

报道指出，目前距离达成全面协议的最后期限仅剩一周的时间，欧洲外长们13日透露，有关伊核问题的分歧依然很大。 伊朗外长扎里夫与美国和欧洲外长在维也纳举行会晤。欧洲外长们在会谈结束后表示，尽管磋商起到了作用，但现在伊朗必须选择是否采取达成协议所需的举措。 英国外交大臣黑格(William Hague)称，举行这种部长级的会议是有益的，但到目前为止谈判还没有取得进展。

黑格表示，目前仍存在很大分歧，尤其是在伊朗对未来铀浓缩计划的需求与西方政府有关德黑兰必须削减核计划的立场之间的分歧。 报道称，谈判没有取得进展，似乎大大增加了截至7月20日各方仍无法达成最终协议的可能性。美方曾表示，只有在取得真正进展的情况下谈判才会延期。 德国外长施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，他无法预测是否能按时达成协议。他认为，现在是伊朗向外界展示该国愿意采取行动来达成协议的时候。 报道还指出，伊朗希望在下周达成协议，从而逐渐解除对伊朗的制裁。而达成协议条件是伊朗方面明确保证不会在短期内突然制造出核武器。 美国和伊朗官员均表示，在缩小在这些问题上的分歧方面取得了一定进展，但仍有很多工作要做。