观察："金砖"能否砸出一个世界新秩序

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道（记者黑白）第六次金砖国家领导人峰会7月15日将在巴西东北部城市福塔莱萨举行。中国国家主席习近平正在取道希腊前往南美参加峰会。像以往五次峰会一样，观察人士一个中心问题是：金砖五国是否仍只不过是一个抓眼球的标签？这一次，迹象显示，答案可能不同。

"金砖失色" "金砖五国"，BRICS， 是巴西、俄国、印度、中国和南非五国英文名称第一个字母的缩写。"金砖五国"在地理、政治、经济、社会、人种、文化、信仰上没有特殊的共同点，虽然峰会开过了五次，并没有打造出具体的经济、政治合作策略，只不过是被人起了个响亮的名字。

正如巴西外贸协会会长卡斯特罗对BBC南美商务记者沃特森所说："金砖五国不是个贸易集团，只不过是一个经济学家用几个字母造出来的一个词。如果巴西向中国、印度或俄国出口，并不会得到优惠，反之亦然。它只是一个非正式的组织"。 贸易互利或许迄今不是"金砖五国"的强项，但一个共同的不满和一个共同的愿望把五国团结在一起，而且越来越紧密。 打造新秩序 那就是，对美国、欧盟西方发达国家主导世界秩序的不满和要求在世界经济和政治事务中有更大的发言权的愿望。 美国华盛顿的布鲁金斯学会拉美问题专家特林库纳斯对BBC说："金砖五国不仅是经济联系，它还是一个分解和抵消西方影响的一个机制。" "金砖五国"人口总和占到了世界人口的40%、占世界国内生产总值(GDP)的25%。新兴经济国家要求在世界经济、政治事务中有更大的发言权，亦在情理之中。 美国内华达大学政治学系助理教授蒲晓宇为BBC中文网分析，为何在部分成员国经济明显放缓的情况下，中国对金砖合作机制仍表现出极大的热情时说： "中国把金砖国家看成是国际格局中的上升力量。中国积极参与并支持金砖国家合作，并非有意要建立一个反西方的国际联盟。通过强化金砖国家合作，中国试图提升自己在全球事务中的发言权。" 观察人士认为，虽然五国挑战世界秩序的愿望强烈，以往具体行动却显乏力。但是，这一次，一直作为非正式组织的"金砖五国"合作平台上，要首次创建一个具体的机构。

金砖五国是否仍只不过是一个抓眼球的标签？这一次，迹象显示，答案可能不同。 "金砖银行" 据巴西外交部透露，第六次金砖国家领导人峰会将决定设立开发银行和储备基金。新银行暂定名为"金砖国家开发银行"，旨在为发展中国家的基建项目提供资金，总部有可能设在中国上海。而被称为"金砖应急储备安排"的基金，则是一个旨在向陷入经济危机的国家提供援助的经济稳定基金。 第六次金砖国家峰会的最重要成果，将是宣布这两个金融机制的正式成立。 巴西外交部代表利马向外界透露，金砖国家开发银行的启动资金为500亿美元，每个成员国各提供100亿美元。储备基金为1000亿美元，用于金砖国家应对金融突发事件，其中中国提供410亿美元，俄罗斯、巴西和印度分别提供180亿美元，南非提供50亿美元。 巴西圣保罗Getulio Bargas基金会的国际关系教授斯图恩科尔对BBC说："关键是，这个新机构是否能挑战世界银行、发展出一种竞争机制，还是仅仅变成一个象征。我认为这要看这些国家间合作的怎样"。 中印峰会 而五国之中，中国和印度的合作被视为是关键中的关键。 建设"金砖国家开发银行"，最早是印度的提议，但中国成为主要的推动者，想把银行总部设在上海。据信，印度不反对银行设在上海，但希望由印度人出任第一任主席。 这次金砖五国峰会，将是习近平出任中国最高领导人以来高姿态国际活动的组成部分。他在巴西出席金砖峰会期间，还将出席"中国-拉美和加勒比国家领导人会晤"，然后访问阿根廷、委内瑞拉和古巴。 印度新总理莫迪则是首次登上国际外交舞台与世界领导人见面。中国领导人习近平与印度新总理莫迪的会中会，将成为本次峰会上的一个关注亮点。