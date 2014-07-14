土库曼斯坦将上调最低工资水平 引俄罗斯民众热议

哈通社阿斯塔纳7月14日电，土库曼斯坦《独立报》8日报道称，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫日前签署法令，自2015年1月1日起，全民工资普遍上调10%，包括政府机关、独立核算企业、公共机构人员的工资、养老金、国家津贴、学生和受训人员助学金等。

目前，土库曼斯坦国内生产总值世界排名为第97位，最低工资水平为188美元（535马纳特），比俄罗斯高出26美元。如果所签署的总统令得以实施，那么土库曼斯坦的最低工资将比俄罗斯几乎高出10%。俄罗斯的工资水平保持在5554卢布（合162美元），即每小时1美元。世界上最低工资水平最高的国家是澳大利亚，每小时16.88美元，每周38个工作小时640美元。 俄罗斯普列汉诺夫经济学院世界经济教研室主任鲁斯兰•哈斯布拉托夫称，土库曼斯坦提高本国公民的福利水平是完全可能的，"在土库曼斯坦，物价很低，汽油、住房免费，最低工资上调10%是很正常的。既然那个国家没有贪污腐败现象，开采天然气资源所获得的财富又不用于国防，那就用来给百姓涨工资吧"。他说。 同时，哈斯布拉托夫指出，土库曼斯坦政府一定是注意到了它的邻国吉尔吉斯，明白所有的反政府抗议的主要原因在于老百姓不能容忍生活水平低下，遂决定提高百姓最低工资。"我见过的许多土库曼人都对我说，国家是真正关心百姓的，政府不希望见到绝望的人们，并且绝不会让他们置政府与权力机构于不顾而抗议的。所以全民工资上调10%，是完全可行的，也是经过充分研究的。"

这位专家还表示，在俄罗斯，物价经常性上涨，而工资却保持不变。"我曾多次说过，如果俄罗斯出现社会骚乱，首先是因为住房问题"。

另一位中亚问题专家阿尔卡季•杜布诺夫则极其怀疑土库曼斯坦总统签署的法令，"土库曼斯坦的基本工资并不十分高，所以涨一涨也并不是什么大不了的事情。但我难以相信土库曼斯坦的统计。如果你想看一看独联体国家的统计数据，在括号里总可以看到"土库曼斯坦除外"的字样。土库曼斯坦的统计，也就是那么一回事"。

杜布诺夫认为，从理论上，土库曼斯坦是想借助于丰富的天然气储备成为第二个科威特，它可以毫不费力地大幅上调最低工资，"不过，即使如此，也不要相信。这些数字看起来就像遍地白色大理石的阿什哈巴德与土库曼斯坦边远地区的对照。"他说。

而俄罗斯网友对上述专家的观点也有评论，现一并摘录如下：

1、土库曼斯坦是一个很封闭的国家，飞一趟平壤都比飞阿什哈巴德容易。

2、土库曼封闭不封闭无所谓，关键是那里的人们生活得不错，最低工资比俄罗斯都高，足以让普京羞红脸了。

3、那你想要什么？里海的石油让土库曼政府不心疼给自己人民谋福利，这和我们国家不同，奸商和土匪聚集在政府部门，占据了权力地带，掌握着世界上最富庶的油水。

4、那里不是石油，而是天然气，土库曼拥有巨大的天然气田，足可以养活400万土库曼人300年。

5、和他们比起来，我们拥有更多的天然气资源，收入却比他们低得多。