三星暂停与雇佣童工的中国供应商合作

哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，三星电子暂停了与一家被控雇佣童工的中国供应商的合作，此前，三星发现证据，倾向于这些指控属实。

上周，维权组织中国劳工观察发布了一份调查报告，声称有证据表明，中国南方东莞的三星供应商新洋电子雇佣了5名童工。 纽约时报次日刊发了一篇报道，其中包括与三名据称在该工厂工作的女孩的访谈，三名女孩都是14岁到15岁的年纪。 按销售额计算，三星是全球最大科技公司。针对中国劳工观察提出的两起有关三星供应链存在雇佣童工情况的指控，该公司此前曾表示无法核实。 然而，三星周一表示，在中国劳工观察上周四发布报告后，公司立即展开了调查，而调查似乎证实了这一指控。 因此，"三星决定暂停与该工厂的合作，因为发现了这家工厂雇佣疑似童工的证据，"这家韩国公司表示，"如果调查发现该供应商确实非法雇佣童工，三星将永久终止与该供应商的业务合作。" 三星表示，这些童工似乎是在6月29日被雇佣的，就在此前4天，三星曾委托韩国机构DNV GL完成了一次员工调查。 这是三星首次出现供应商雇佣童工的现象。相比之下，苹果最新年度供应商调查发现了23起雇佣童工事件。这家美国公司表示，已经责令这些雇佣童工的企业对这些儿童予以赔偿，并资助他们上学。