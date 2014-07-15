伊拉克叛军用美男计打圣战

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引英国《太阳报》7月12日报道，"伊拉克-黎凡特伊斯兰国"(ISIS)的圣战分子使出"美男计"引诱西方女子加入"圣战"，她们被恐怖分子诱骗到战区做"圣战新娘"，甚至是性奴。

这些女孩子常常被圣战分子在网络上灌输歪曲思想，并被这些所谓的"情人"迷得神魂颠倒。一份有关"圣战新娘"的性爱时间表显示了这些女孩子如何与伊拉克的圣战士轮流发生性关系。 这份名为"圣战兄弟与圣战姐妹"的婚姻时间表，详细记录了被作为"圣战新娘"的女孩子的名字以及她们与每位圣战分子"圆房"的时间。 但是英国反恐警察彼得∙费伊表示，这些伪婚姻通常只持续2小时。他警告道："当然，你会被一些非常暴力极端的人用来当作性交易工具，事实上这就是强奸或性剥削。" 总部位于伦敦国王学院的国际激进主义国际研究中心(ICSR)表示，他们目前正在监控28名已经在叙利亚的西方女性，并称"这已经成为一种疯狂的崇拜"。 据悉，圣战分子通过匿名的社交平台AskFM 和手机即时通讯软件Kik利用"美男计"诱骗少女加入ISIS。英国籍圣战分子阿布∙阿卜杜拉将相片放上网络，立即收到粉丝留言，"你真的好帅啊，如果有女孩想跟你结婚，你会同意吗？"他就会回复"会啊，加kik聊吧"，然后他就指导这名女生怎样到达叙利亚边境，并说"这很容易，我可以帮忙"。 另一名英国籍圣战分子阿布∙奥斯曼则在AskFM上使用@Uthaman的昵称聊天。向他求婚的女性简直是趋之若鹜。有人问："你介意我向你求婚吗？我随时准备好来叙利亚。"他回答："啊，真主保佑!没问题，我们可以快速接你过来。" 这些都表明英国圣战分子在鼓动穆斯林妇女前往战区。 警方表示，数以百计的英国妇女都在社交媒体上聊天，这是一种十分危险的新趋势，一切才刚刚开始。