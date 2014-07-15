俄媒：成功发射安加拉火箭标志俄罗斯渐摆脱对拜科努尔依赖性

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据《透视俄罗斯》网站报道，由俄罗斯自行研制的第一枚运载火箭近日实现在"常规模式"下的成功飞行。这一新型环保火箭为俄罗斯航天业的发展带来哪些新的机会？其商业前景如何？

"安加拉-1.2PP"运载火箭为苏联解体后俄罗斯自行研制的首枚环保火箭，于7月9日在位于阿尔汉格尔斯克州的普列谢茨克航天发射场成功发射。这是一次全过程发射试验。起飞4分钟后，火箭第一级在巴伦支海域上空指定区域分离。21分钟后，载有模拟负载的第二级火箭分离，并落入堪察加半岛上的指定区域。火箭飞行路程为5700公里。

"安加拉"号航天火箭系统为新一代模块化运载火箭。该系列火箭包括由轻型到重型的各个级别，单一发射台发射时的负载能力范围为3.8吨-35吨。每个多功能模块都装备有一台动力强大的RD-191液体燃料火箭发动机。

"安加拉"号轻型火箭首次发射原定于6月25日，但因进行额外检查而被推迟。然而，6月28日时，自动控制系统于发射前19秒取消发射。当时正通过电视卫星中转亲自观看发射的普京总统委托有关部门了解事故原因，发射因此被无限期推迟。

调查显示，"安加拉"火箭因非发动机的一处通风管阀门漏气而未能起飞。俄罗斯联邦航天署决定直接在发射场对"安加拉"号进行修复，并最终于7月9日16时2分成功发射。

新型火箭兼具独立性与环保性

火箭不同配置之间的区别在于组成第一级装置的多功能火箭组件数量。此次发射的"安加拉"号属于过渡型号，可同时检验第一级和第二级装置的工作。因为，尽管火箭本身按照轻型配置组装，但第二级装置则取自重型配置。

在未来，"安加拉"重型火箭将装备使用氢燃料的第三级装置，可在普列谢茨克发射场负载更多货物起飞。重型"安加拉"首次载人飞行计划于2018年进行，地点为位于阿穆尔州新建成的"东方"航天发射场。

因此，随同新型火箭的发生，俄罗斯拥有了独立进入太空的能力。现在，俄罗斯无需再与拥有拜科努尔航天发射场的哈萨克斯坦签署协议，即有能力将所有类型卫星送入低地轨道和地球静止轨道。此外，新型火箭的生产并不依赖于外国供应商。鉴于复杂的战略安全因素，火箭完全由俄罗斯境内的本国企业设计和制造。重要的是，"安加拉"火箭的投入使用将大大提升火箭发射的环保指标：此前，"质子"号火箭使用的是对环境有害的庚基燃料，而"安加拉"火箭则使用"航空煤油-氧气"燃料，其毒性较低。

商业成功之路

俄罗斯齐奥尔科夫斯基航天科学院通讯院士安德烈•伊奥宁（Andrey Ionin）认为，在生产非商业用途"安加拉"系列火箭的同时，俄罗斯还需要开始研制更加廉价的重型火箭。

"在'普列谢茨克'发射'安加拉'火箭缺乏商业前景，必须清楚了解这一点。它的任务是将通过预算制造出的联邦卫星送入轨道"，这位专家表示。他指出，俄罗斯应该逐步开始研制更廉价的重型火箭，以美国私营公司SpaceX为例，该公司已经可以生产价值约7000万美元的火箭。"为了不失去商业发射市场，就必须继续使用发射费用约1亿美元的'质子'号火箭，并开始研制发射费用约5000万美元的新型火箭，以免未来SpaceX公司占据全部市场"，伊奥宁总结道。

齐奥尔科夫斯基航天科学院院士伊戈尔•马里宁（Igor Marinin）指出，"安加拉"火箭首次成功发射对俄罗斯国防部具有重要意义。"'安加拉'火箭可以从普列谢茨克发射场向地球静止轨道运输货物，这不仅对于通信卫星的商业发射很重要，同时也对国防部具有相当重要的意义。现在我们可以从普列谢茨克发射重型火箭，因此在国防部发射卫星时可以不需要再依赖其他国家"，马里宁解释道。