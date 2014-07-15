中俄两国元首在巴西举行会晤

哈通社阿斯塔纳7月15日电，据新华网报道，当地时间7月14日，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在巴西福塔莱萨举行会晤。

习近平表示，对中俄合作，我们言必信，行必果。希望双方趁热打铁，不折不扣落实好我们达成的共识。下一步，中俄双方要继续加大相互政治支持，提高合作深度和广度，更多开展战略性大项目联合研究开发、联合推广应用、联合生产制造，在军事、安全等领域多采取务实联合行动，在人文领域鼓励和支持联合办学、共同发展文化。双方要在国际事务中开展更多共同行动，携手推动金砖国家合作，提升话语权和影响力，完善全球治理，推动国际关系民主化，促进世界和平与发展。 普京表示，当前，俄中全面战略协作伙伴关系发展很好。习近平主席和我都亲自关心和推动两国合作，我上次访华期间，俄中双方达成一系列重大务实协议。俄方愿同中方一道努力，全面如期予以落实，并规划好今后合作，扩大双边贸易和投资规模，重点推进能源、科技、航空航天、交通基础设施、本币互换等领域合作，尽早启动俄中西线天然气管道协议谈判，继续加强在上海合作组织、二十国集团等框架内的协调和配合，携手推动国际货币基金组织份额改革，共同维护网络安全。我愿意继续同习近平主席保持密切联系，期待今年11月去中国出席亚太经合组织领导人非正式会议。