默克尔考虑提前卸任 有意出任联合国秘书长

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，德国总理安格拉•默克尔正考虑提前结束第三个总理任期，在2017年德国大选前辞职。在2013年德国大选期间，默克尔曾经承诺，如果再次连任成功，会完成整个任期。

默克尔的发言人和所在政党同事此前也曾否认有关她要提前结束任期的猜测。 但向来熟知德国政坛消息的《明镜》周刊说，默克尔的同事都知道她无意寻求第四个总理任期，正考虑在2017年德国大选前辞职。 "她身边的每个人，政党同僚或内阁成员，都确信她将自愿卸任，"《明镜》周刊在一篇特别报道中说。 报道说，默克尔希望避免重复德国前总理赫尔穆特•科尔和联邦德国前总理康拉德•阿登纳的政治命运。科尔和阿登纳都长期执政，但科尔在1998年选举中遭遇惨败，而阿登纳则于1963年被自己的政党抛弃。 本月17日是默克尔的60岁生日。她于2005年11月出任德国总理，并在2009年10月和2013年12月两度连任。 英国《每日电讯报》认为，默克尔在执政近9年后不仅依然拥有德国选民的广泛支持，还是欧洲政坛最有影响力的领导人。如果她提前卸任，将对德国政坛产生重大冲击，并影响整个欧洲政坛。 《每日电讯报》猜测，如果默克尔提前卸任，她的继任者可能会是现任国防部长乌尔苏拉•冯德莱恩，她也是德国历史上首位女防长。 《明镜》周刊说，默克尔在卸任后有意出任联合国秘书长或欧盟委员会主席一职