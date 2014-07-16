土耳其医疗展: 欧亚医疗市场前景乐观

哈通社阿斯塔纳7月16日电，据外媒报道，2014年土耳其伊斯坦布尔医疗展览会（expoMED）和土耳其伊斯坦布尔实验室技术及设备博览会（LABtechEurasia）于4月6日在伊斯坦布尔闭幕，取得极大成功：创下观众人数新纪录，国际参展商数量增长40%，研讨会参加者众多，并为未来5年设定了政策规划。

在本次展会的开幕式上，土耳其卫生部长Dr.MehmetMüezzinoglu教授宣布，将在未来五年内新增10万个医院床位和5000套牙科治疗台，并鼓励企业大胆把握这一机会积极拓展市场。他表示，"卫生部推行开放政策，只要有利于我们社会的事业，我们都会给予帮助。土耳其需要成为本地区的领先者。"

今年土耳其伊斯坦布尔医疗展览会通过elite+计划吸引了创纪录数量的国际VIP买家和来自20个国家的577位预审核观众。SaudiGermanHospital（医院）的Dr.HaniMoustafaIbraheim说："这是我第一次参观土耳其伊斯坦布尔医疗展览会，这个展会的规模、质量和潜力给我留下了很深印象，的确是欧亚地区医疗产业的盛会。我在这里认识了许多公司，并与他们建立了联系，明年我希望能带上同事一起来。"

本届土耳其伊斯坦布尔医疗展览会共汇聚了来自44个国家的1270家公司参展，其中国际参展商数量增长40%，创下规模与国际化程度之最。CahouetFrance公司业务拓展经理ChristophMaatsch说："这是我们首次参展，我们非常满意。在这里，我们遇见了许多土耳其及欧亚地区买家，感觉很好。土耳其伊斯坦布尔医疗展览会是一个重要的全球性商业平台，选址好、市场大。"

本届展会首次设立主宾国，本届主宾国意大利驻土耳其大使Mr.GianpaoloScarante谈到，"参展土耳其伊斯坦布尔医疗展览会的意大利厂商从去年的7家公司增长至2014年的76家品牌。意大利是医疗器械（包括牙科和手术器械）的主要生产国之一，过去三年向土耳其出口量增长了20%。土耳其市场之所以如此重要，是因为其经济发展、商业环境和策略性的枢纽地位。"

今年土耳其伊斯坦布尔医疗展览会还首次举办了议题全面的教育交流活动。展会主委会主席Mr.Bülentünal表示："本届教育交流活动邀请到了土耳其花园城市大学TIP系（BAUTIP）的著名讲师和来自世界各地的著名讲者向数百名听众分享知识，为今后继续举办教育活动打下了坚实基础。"

土耳其伊斯坦布尔医疗展览会展会总监Mr.GkhanEvcil介绍说："土耳其和欧亚地区医疗器械市场发展前景广阔，私营和公立医疗市场升级投资需求巨大。今年土耳其伊斯坦布尔医疗展览会的成功反映了这一市场机遇，并为国际品牌提供了开拓这些快速发展市场的平台。"

第22届土耳其伊斯坦布尔医疗展览会（expoMEDEurasia）和第18届土耳其伊斯坦布尔医疗展览会（LABtekEurasia）将于2015年3月26~29日在土耳其伊斯坦布尔Tüyap会展中心。