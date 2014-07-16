俄媒:中国是金砖四国统治级玩家 超越俄罗斯

哈通社阿斯塔纳电,据环球网援引《莫斯科时报》13日报道称，俄罗斯是全球最大的能源出口国，不论中国还是印度的可持续发展都有赖于俄罗斯能源，仅凭这一点俄罗斯就在金砖发展银行中占有一席之地。文章还说，中国当然是金砖国家中的"统治级玩家"。

《莫斯科时报》13日题为"俄罗斯赢得在金砖发展银行中的地位"的报道称，任何一个国际经济或政治组织中有这样一个"统治级玩家"都很正常，就像美国主宰了G7，德国主宰着欧盟，关键是该组织应建立怎样的内部机制来保证所有成员的需求都可以得到满足。 英国"金砖邮报"网站说，本次峰会，各国领导人也是带着不同的诉求与关切赴会的：在普京赴会时，俄罗斯因乌克兰危机与西方关系紧张，国内经济也正经历缓慢增长期;中国的情况也没好到哪里去，而且中国还因为海洋争端与日本、越南、菲律宾和美国交恶;印度的地缘政治紧张没有俄中严重，莫迪的经济改革也在国内激起了乐观情绪;南非则没有印度那样乐观，总统祖马正面临大罢工的考验。文章说，任何一个国际组织都不可能同时满足所有成员的所有需求，金砖开发银行成为世界银行可靠的替代品可能需要10年甚至20年，但无论怎样，此次峰会将证明世界变了，10年前如果金砖国家成立这样的银行，会在华盛顿、伦敦、巴黎招来嘲笑，但现在，他们显然笑不出来了。